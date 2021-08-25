NBA︱K湯臣強勢回歸　練習盡顯神準射術　勇士傳已定下復出時間表

「湯神」回來了！

勇士射手K湯臣（Klay Thompson）過去兩年受盡傷患折磨，近日他終於重返練習場，周二（24日）一節兩邊底線射球練習，他連轟10球全中，闊別賽場多時，射手本色依然未變。



籃球員兩大敵人——前十字韌帶與阿基里斯腱撕裂，只要二者中其一，球員生涯足以受到重大威脅，而且一旦中招，球季幾乎立即報銷。

勇士32歲球星K湯臣不幸連環命中兩大傷患，連續兩季消失賽場。他效力的金州勇士，單靠居里一人獨力難支，跟K湯臣一起沉淪，連續兩季無緣季後賽。即使失去這位星將令球隊元氣大傷，勇士已講明會極為小心地處理湯臣的復出之路，不會急於要他上陣。不過湯臣的練習表現，還是令球迷感到好興奮。

K湯臣練習兩邊底線走位接應零度射球，他連續射入10球三分。（Instagram影片截圖）

K湯臣已闊別NBA賽場兩年。（Getty Images）

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K湯臣在IG Story上傳一段練習短片，片中他在球場兩邊底線不停走位接應零度射球，影片未經剪線一鏡到底，他連續射入10球三分，火熱手感一如從前。

他在片中加上心聲，謙虛的湯臣說道，「我為每天的進展感到高興，非常期待可以再次打籃球」（I'm just happy to be making progress on the daily. Can't wait to hoop again.）

湯臣狂入零度三分練習片：

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勇士計劃K湯臣聖誕復出

2019年6月13日，NBA總決賽多倫多速龍對金州勇士關鍵第六戰，勇士場數正落後2：3，今仗非勝不可。射手K湯臣手風甚順，第三節尾段已攻入28分，帶領勇士領先83：80。第三節剩餘2分23秒，勇士一次快攻機會，湯臣正以雙手入樽之際，對方守將丹尼格連從後拍走皮球，他的動作令湯臣失去平衡，左腳落地時拗傷膝部。

湯臣痛苦倒地，球證吹罰格連犯規，短暫出場治理後，一拐一拐的湯臣返回球場，射入兩記罰球，那是湯臣在NBA賽場留下的最後紀錄。兩罰皆中後，他彈吓彈吓預備防守，彷如沒事人一樣，經場邊換人他才不情不願下離場，連同格連在內，大部分人均以為他沒有大礙，怎料當時一別，至今已是兩年。

他的康復進度理想，勇士據報已為K湯臣復出期定下目標，計劃讓他在12月25日聖誕節當日復出。

勇士新球季的宣傳品上，已可見到K湯臣的身影。（勇士官網）

K湯臣重返練習場後，近日接連上載自己的練習短片，可見康復進度相當不錯。他重返球場，不止勇士和球迷感到開心，已離隊的前隊友杜蘭特，也有留意K湯臣，轉載對方的練習短片，讚揚對方的神準射球。

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已離開勇士的杜蘭特，也有轉載K湯臣的練習短片，並讚揚對方的神準射球。（Twitter）

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