NBA︱K湯臣強勢回歸　練習盡顯神準射術　勇士傳已定下復出時間表

「湯神」回來了!

勇士射手K湯臣(Klay Thompson)過去兩年受盡傷患折磨,近日他終於重返練習場,周二(24日)一節兩邊底線射球練習,他連轟10球全中,闊別賽場多時,射手本色依然未變。



籃球員兩大敵人——前十字韌帶與阿基里斯腱撕裂,只要二者中其一,球員生涯足以受到重大威脅,而且一旦中招,球季幾乎立即報銷。

勇士32歲球星K湯臣不幸連環命中兩大傷患,連續兩季消失賽場。他效力的金州勇士,單靠居里一人獨力難支,跟K湯臣一起沉淪,連續兩季無緣季後賽。即使失去這位星將令球隊元氣大傷,勇士已講明會極為小心地處理湯臣的復出之路,不會急於要他上陣。不過湯臣的練習表現,還是令球迷感到好興奮。

K湯臣練習兩邊底線走位接應零度射球,他連續射入10球三分。(Instagram影片截圖)

K湯臣已闊別NBA賽場兩年。(Getty Images)

K湯臣在IG Story上傳一段練習短片,片中他在球場兩邊底線不停走位接應零度射球,影片未經剪線一鏡到底,他連續射入10球三分,火熱手感一如從前。

他在片中加上心聲,謙虛的湯臣說道,「我為每天的進展感到高興,非常期待可以再次打籃球」(I'm just happy to be making progress on the daily. Can't wait to hoop again.)

湯臣狂入零度三分練習片:

勇士計劃K湯臣聖誕復出

2019年6月13日,NBA總決賽多倫多速龍對金州勇士關鍵第六戰,勇士場數正落後2:3,今仗非勝不可。射手K湯臣手風甚順,第三節尾段已攻入28分,帶領勇士領先83:80。第三節剩餘2分23秒,勇士一次快攻機會,湯臣正以雙手入樽之際,對方守將丹尼格連從後拍走皮球,他的動作令湯臣失去平衡,左腳落地時拗傷膝部。

湯臣痛苦倒地,球證吹罰格連犯規,短暫出場治理後,一拐一拐的湯臣返回球場,射入兩記罰球,那是湯臣在NBA賽場留下的最後紀錄。兩罰皆中後,他彈吓彈吓預備防守,彷如沒事人一樣,經場邊換人他才不情不願下離場,連同格連在內,大部分人均以為他沒有大礙,怎料當時一別,至今已是兩年。

他的康復進度理想,勇士據報已為K湯臣復出期定下目標,計劃讓他在12月25日聖誕節當日復出。

勇士新球季的宣傳品上,已可見到K湯臣的身影。(勇士官網)

K湯臣重返練習場後,近日接連上載自己的練習短片,可見康復進度相當不錯。他重返球場,不止勇士和球迷感到開心,已離隊的前隊友杜蘭特,也有留意K湯臣,轉載對方的練習短片,讚揚對方的神準射球。

已離開勇士的杜蘭特,也有轉載K湯臣的練習短片,並讚揚對方的神準射球。(Twitter)

