NBA｜睇見都痛！拿美路波爾足踝恐怖受傷 黃蜂季前賽輸波折將
撰文：黎建明
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NBA夏洛特黃蜂開季前再收到壞消息，當家球星拿美路波爾（LaMelo Ball）在當地時間周一（10日）迎戰巫師的季前賽扭傷左腳腳踝，將在周二（11日）接受檢查。
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黃蜂主場對巫師的季前賽，主力後衛拿美路波爾第三節從外線切入時，左腳不慎踩在對方球員腳上，腳踝向內扭曲，波爾隨即倒地，狀甚痛苦。
他一度躺在地上數分鐘，令人擔心傷勢嚴重程度，及後小心翼翼地站起來，射罰球後自行步回更衣室，再無回到場上。波爾離場前出戰20分鐘取得9分，黃蜂最終以107：116落敗。
慎入：拿美路波爾受傷片段
LaMelo Ball exited the game vs. Wizards with a left ankle sprain pic.twitter.com/luBqiWA0tk— Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2022
波爾自2020年被黃蜂以第三順位選上後，一直是球隊主力，上季場均得20.1分、7.6助攻與6.7籃板，並入選全明星陣容。黃蜂教練Steve Clifford賽後表示，希望他傷勢並不嚴重，並表示波爾與球隊另一名傷兵布林利（Mason Plumlee）不會出戰下場作客費城76人的賽事。
球隊上季另一主力布歷捷斯（Miles Bridges）早前捲入家暴案，球隊未有與他簽下新約，其他球隊亦沒有向布歷捷斯開出合約，令他成為受限制自由身球員（Restricted Free Agent）。
布歷捷斯上季交出20.2分與7籃板，他的離開令黃蜂來季戰力大打折扣，若波爾因傷缺陣季初賽事，將進一步削弱球隊競爭力。
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