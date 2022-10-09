NBA｜勇士D格連為打隊友道歉並暫時離隊　「我係個壞咗嘅人」

NBA冠軍隊勇士主力格連（Draymond Green）訓練時向隊友普爾（Jordan Poole）揮拳的影片曝光後，格連當地時間周六（8日）在記者會上為事件致歉，並表示將暫時離開球隊。



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格連再次就事件道歉。（San Francisco Chronicle）

早於當地時間周四（6日），格連已在訓練中心就事件向全隊道歉；在周六記者會上，他再次為事件致歉，「我周三的行為是錯的。為此，我向隊伍和普爾、普爾的家人、我的家人道歉。」

「我是個有缺憾的人，亦比別人更清楚自己的問題......我當天有私事，即使在訓練時仍影響着我......作為球隊領袖，我要更了解自己，知道可能令我犯錯的事。坦白說，我過去處理得不好，作為一個領袖、一個男人，我都失敗了，才導致了這件事。」



格連表示，希望自己能從中成長，「我喜歡收起自己的情緒，但我想努力改變的，是令自己以後情緒爆發時，不會再做自己會後悔的事。我生命中沒有太多令自己後悔的事，今次是其中一次。」格連與勇士合約問題尚未解決，他否認今次失控與前途問題有關。

格連表示，將由普爾決定是否修補二人關係。（Getty Images）

另一位當事人普爾至今尚未公開評論事件。「普爾的感受是最重要的，坦白說我並不清楚他現時的感受......現時最重要的是讓普爾自己思考，而非讓我用任何方式去說服他。」

格連坦言，現時要他直接面對普爾亦非易事，「修補我們的關係會是我的責任，至於要不要修補、何時開始修補則是他的決定。這是他的選擇，無論如何我都會接受。」

格連表示尚未決定回歸日期。（San Francisco Chronicle）

格連自當地時間周三（5日）起沒有隨隊訓練，主帥卡爾（Steve Kerr）原預期他會在周六回歸（8日）。格連表示自己將暫時離開球隊，「我不知道會離開多久......我想給隊伍與普爾一些空間，讓球隊逐漸走出事件。這段時間我亦會思考，做自己要做的事，令自己變得更好。」

勇士將在當地時間10月18日迎來常規賽首戰，在主場面對湖人。格連未確認自己到時會否出場，「我預期自己會比賽，但我到時會否真的比賽？我們會再討論。」

事發影片在當地時間周五（7日）被流出後，ESPN收到消息指勇士將用「所有合法手段」找出洩密者。格連認為洩密者別有用心，「沒有其他訓練片段流出，我們訓練、我指導其他人的片段都沒有，只有事發影片被流出，我認為這是垃圾。」