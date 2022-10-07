NBA｜勇士格連為打人道歉　卡爾幫口解畫　居里稱訓練氣氛良好

當地時間周三（5日）勇士隊格連（Draymond Green）訓練期間揮拳打隊友普爾（Jordan Poole），勇士隊總經理Bob Myers指格連已就事件道歉，球隊會內部處分，主帥卡爾（Steve Kerr）與當家球星居里（Stephen Curry）均為普爾的態度問題進行澄清。



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當地時間周三（5日），格連與普爾訓練期間發生爭執，格連更出拳打普爾。勇士隊總經理Bob Myers翌日開記者會回應事件，「這就是NBA，這就是職業運動，這些事會發生，沒有人喜歡這種事，我們亦不容忍這些行為，但事件已經發生。格連今天（6日）早上向球隊道歉，當時普爾亦在房內。......至於會否停賽、處分或罰款，我們將內部處理。」

勇士總經理Bob Myers表示會進行內部處分，並對格連的行為感到失望。（Getty Images）

Myers亦對格連表示失望，「格連是我最喜歡的球員之一，我有這樣告訴他，但亦提醒他，『你不是這種人，不要這樣做，不要這樣對自己，不要讓自己陷於這種環境。』我依然很喜歡他，但我不喜歡他的打人行為。」

Myers對格連表示有信心。（Getty Images）

「他是一個好人，我亦見過很多他做的好事，他昨日（5日）的行為並不是其中一樣。......他知道自己應怎樣做，由他早上的道歉開始，他需要作出補償，我有信心他可以做到。」

主帥卡爾（Steve Kerr）同意內部處理事件，「格連今天沒有訓練，明天也不會在，我預期他會在星期六回歸訓練。」

主帥卡爾預計格連將在當地時間周六（8日）回歸訓練。（Getty Images）

卡爾澄清不實謠言 居里指隊內氣氛良好

有報道指普爾的態度問題是事件的導火線，卡爾對此進行澄清，「普爾在訓練營期間表現出色，我留意到有報道指普爾在訓練營期間有態度問題，這完全不符事實，他一直表現很好。我對這些錯誤資訊感到失望，因此我想在此特別澄清。」

卡爾與居里一同為普爾進行澄清。（Getty Images）

居里亦為普爾辯護，「昨日（5日）有貼文暗示，普爾由進入訓練營、或他們所說的什麼時間開始，態度有所轉變。這完全是胡言亂語。昨日（5日）伊古達拉（Andre Iguodala）已發文回應，我們亦同意，我亦沒甚麼補充，普爾態度一直都很好。」

居里表示球隊今日訓練表現良好，將繼續前進。（Getty Images）

居里形容球隊今天訓練氣氛良好，「昨日的事件是可避免的，但球隊內部仍充滿互信......我們建立的隊內文化，會讓各人性格不同的問題自動解決。我很滿意大家今天的反應，大家訓練表現良好並充滿能量，我們亦要專注且繼續前進。」

即使發生了這件事，Bob Myers認為今年的訓練營氣氛很好，「（發生打人事件）這是不幸的，我並不否認，我們需要些時間才能渡過這難關，但我們終會渡過並繼續前進，我對此有信心。」



「我們是一支好球隊，有好的領袖，有效力已久的球員，這亦不是我們首次遇上這種問題，我們曾渡過這類難關。雖然我們並不想經歷這種事，但這亦是NBA的一部分。」