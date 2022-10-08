NBA｜勇士內訌片曝光格連直拳打低普爾　家醜外傳考卡爾拆彈功夫

NBA衛冕球隊勇士在季前備戰爆發內訌，老臣子祖蒙特格連（Draymond Green）在練習中揮拳直擊隊友普爾（Jordan Poole）。

事件連日來只見「文字版」，正當消息指格連已道歉，勇士正在內部處理，事件片段突然流出。公關災難幾乎撫平之際突然急速升溫，素有「相關經驗」的主教練卡爾（Steve Kerr），需要加快處理，減少對備戰的影響。



勇士內訌發生在當地時間周三（5日），連日來的消息指格連已經道歉，普爾沒有受傷，球隊亦展開內部調查。以為事件會漸漸變淡，似乎有人興風作浪。

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格連（左）與普爾（右）開拖，片段流出。（Getty Images）

專門報道名人八卦的傳媒《TMZ》發布獨家影片，拍攝衝突經過。影片不足一分鐘，開場所見為隊內練習賽，居里（Stephen Curry）等似乎正望向持球球員的方向。格連和身穿白衣的普爾，身邊球場一角。片段影片沒有聲音，開首所見，普爾望向背對他的格連，狀似「口噏噏」，格連亦有類似動靜。

格連其後緩步走向普爾，跟普爾胸口貼胸口，輕輕壓了一下。普爾立即雙手推開格連，順勢褪後。惟格連已經「on fire」，身體傾前，右手就來一記直衝拳，打中普爾後更衝前撲向普爾。近十名職球員急忙上前，平息事件。觀乎影片中拍攝者距離與角度，難免令人覺得有「內鬼」散播片段。《TMZ》向三藩市警方查詢，對方指沒有調查有關事件。

格連與普爾去季同樣有份出力，為勇士奪冠。雖然格連素來是「麻煩友」，但臨近開季釀成家醜，更惡化成「關公」。主教練卡爾面對眼前畫面，可以參考球員時代的寶貴經驗，盡快拆彈。

卡爾於93年加盟公牛，兩年後米高佐敦復出回歸，二人在季前集訓中曾經「開拖」。佐敦在紀錄片中證實，當時向卡爾揮拳，被著名教練積遜（Phil Jackson）趕出訓練。這一次內訌卻及時拆彈，帶來正面效果，公牛當季打出72勝10負的常規賽紀錄，最後奪得總冠軍。

卡爾教練領軍衛冕戰，先要拆彈。（Getty Images）

佐敦在回憶錄稱，意識到自己的行為如「笨蛋」，事後聯絡卡爾道歉並盡訴心中情。卡爾後來亦提及此事：「他考驗過所有隊友，我仍決意發聲，為自己挺身而出。可能做法奇怪，但這是人生中做得最好的事。事後我們關係大有改善，更信任對方，『我哋傾掂數，準備拍住上戰場。』」

卡爾跟佐敦合作奪冠前，曾經發生過衝突，效果意想不到。（Getty Images）

內訌在不同年代發生，舊時資訊流通慢，內龍去脈可以隱藏多時。今回「冚都冚唔住」，如何應對當事人的情緒，以及捉鬼帶來的影響，才是複雜之處。

勇士作為衛冕冠軍，而格連向來都是非多多是眾矢之的，今次家醜外傳，有陰謀論指球隊中或許有人故意放料針對格連，要處理事件還看球會、卡爾和隊中其他老大哥如何處理更衣室內紛爭，同時球員的專業能力又是否能做到以大局為重。至少，格連會否繼續在個人Podcast中講多錯多，是勇士亟需處理的問題。