NBA｜施蒙斯當眾表演射術終成網民笑柄　杜蘭特：只要求他一件事

NBA籃網隊施蒙斯（Ben Simmons）事隔一年後重返賽場，然而其投籃水平仍為人詬病，近日網上瘋傳他出席球隊公開訓練時的「獻醜」片段。

球隊當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）與主帥拿殊（Steve Nash）表示對施蒙斯仍充滿信心，但對他有一個要求。



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施蒙斯的投籃片段，再次令網民熱議。（Getty Images）

美國時間10月9日時，布魯克林籃網隊在當地Brooklyn Bridge Park公開訓練，並與球迷見面互動。期間有現場球迷拍攝了一條短片，片中施蒙斯輕鬆轉身投籃，然而卻是一球「Air ball」。

施蒙斯輕鬆射波片段：

Classic Ben Simmons 🤣pic.twitter.com/ZZcQIz77r0 — Action Network (@ActionNetworkHQ) October 11, 2022

施蒙斯當時背向鏡頭，看不到其表情，但片段隨即在網上瘋傳，引起球迷極大迴響，紛紛嘲諷：「施蒙斯返嚟啦」、「新嘅一年，一樣嘅施蒙斯」、「施蒙斯已經進入季中狀態」。

施蒙斯除場外「出醜」，場上表現亦一般。他兩場季前賽中合共上陣44分鐘，取得10分、14籃板、9助攻，但亦有8次失誤，雖然9射5中，但起手主要集中在籃框附近，唯二的罰球亦全部射失。

杜蘭特（圖右）要求施蒙斯打得更進取。（Getty Images）

然而，球隊當家球星杜蘭特仍對施蒙斯有信心，但對他有一個要求：「佢空咗我就會傳畀佢、佢需要有侵略性。我唔會做太多，我嚟（球隊）並唔係要湊細路。佢該進取嘅時候就要進取，邊個理你射唔射得入？我哋淨係要求你打得更有侵略性。」他表示並非針對施蒙斯，其他隊員之間亦會互相鼓勵，要求大家打得更積極。

主帥拿殊亦同意施蒙斯（圖左二）要打得進取。（Getty Images）

本身是控衛出身的球隊主教練拿殊亦附和杜蘭特的說法，「我認為佢（施蒙斯）要打得進取，咁先可以組織進攻。如果唔進取就會好難組織；當你嘗試主動進攻，組織都會變得容易。」此外，他亦預期養傷已久的施蒙斯短時間内難以重回巔峰，需要更多時間重拾自信與節奏。