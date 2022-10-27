籃球熱話｜前獨行俠新星原欲轉戰NFL 「我當時已經增磅」
撰文：黎建明
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曾在獨行俠大放異彩，其後成為NBA浪人的丹尼斯史密夫（Dennis Smith Jr.），早前接受美國《紐約每日新聞》訪問時，透露自己曾有意轉戰NFL。
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丹尼斯史密夫在2017年NBA選秀會，被獨行俠在第9順位選中，他當季表現相當突出，場均交出15.2分與5.2助攻，並入選當季的年度新秀二隊。
然而獨行俠其後改以當錫為重建核心，史密夫亦在2019年的普辛基斯交易中，被交易至紐約人，此後發展不似預期，輾轉效力多支球隊。今年2月拓荒者把史密夫裁掉後，他未能尋得下家。
「我告訴上一個經理人，我不會到海外球隊。」史密夫接受美國《紐約每日新聞》訪問時表示，「如果未能尋得下家，我會挑戰NFL。當時我是很認真的，並為此增磅。」史密夫稱自己當年高中畢業時，若非當屆最強籃球員之一，會在大學參加美式足球隊。
9月時黃蜂簽下史密夫，史密夫亦因此重新修身，黃蜂明星後衛拿美路波爾受傷後，獲得不少出場機會。他亦不負眾望，今季場均能交出13.5分、6.3次助攻與2.3次抄截。
「有些人會馬上找到自己的路，有些人則要更多時間。」黃蜂教練基福特形容史密夫是個有才華的球員，「即使他受傷後運動能力不如以前，可是以聯盟標準而言，他的身體能力仍是相當優秀，我相信他能持續保持現時的水平。」
今日（27日）黃蜂雖在加時以131：134不敵紐約人，然而史密夫仍交出14分與11助攻的「雙雙數據」。
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