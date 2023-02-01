學界精英賽｜英華主力見識亞洲舞台後醒覺：想帶英華贏冠軍

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・英華】英華得分主力倪嘉仁。（張倩儀攝）

中六，英華書院籃球隊得分主力。

倪嘉仁曾意氣用事，被教練責備後一怒之下退出籃球隊。

在疫情間卻比以前更努力，不單凌晨起床練球，更獲選代表港青出戰三人籃球亞洲盃。

見過世界之大，發現代表英華仍是自己的「To Do List」中的一項。穩定且成熟的得分表現，為英華贏得睽違10年的學界冠軍。

下一步，是精英賽冠軍。



問：為何開始打籃球？

答：小時候也是先學踢足球，小四那年我跟大哥學打籃球，人生首次入球就愛上這項運動。我還記得是籃下右邊小弧形的位置擦板入球，之後就再也沒有接觸過足球，加上當時大哥打得很認真，我就跟他到處打球。

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：疫情開始，英華都停了練球，但group內教練有叫我們持續做個人訓練，例如我會到停車場自己運球和做體能。近一、兩年我和任竣陽都有打港青，10月去了馬來西亞打三人籃球亞洲盃。中四那年，我在讀書上放了更多時間，因為找到自己的目標，希望大學可以讀到物理治療。

【精英賽・英華】Darren曾經退隊。（張倩儀攝）

我們根本就沒有停過，甚至比以前一邊返學一邊打球更努力。我以前會凌晨三、四點就出現在籃球場，練完回家上課，下課再練。因為就算沒有學界和精英賽，我知道我的籃球路不會止於學界，不會只停留在中學，（中學）出來以後還有很長的路再走。一時的停，不代表一切都完，所以我從沒有想過要放棄。

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：（和其他比賽）最大分別是氣氛，知道是全港中學的精英出來比賽，好震撼，大家都是自己區中最突出的一隊。

【精英賽・英華】在最後一年學界前歸隊。（張倩儀攝）

問：入到四強，有什麼想做？

答：我自己想像全隊都會好受氣氛影響，但我最想可以好像在九龍區決賽一樣，可以平常心應對。在隊中我都算是出過去打比賽的人，在這方面可能算有經驗一點，我想定軍心先。英華要行得幾遠得幾遠，去到盡頭就要行到盡。

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：疫情後的學界，還會英華隔十年後得到的第一個學界冠軍，我覺得多謝大家都沒有停下來過，我們可以做到都幾有意義。老實說，這三年來很大的進步都是來自疫情期間，多謝自己願意凌晨起床，在大家還在休息的時候努力，我過去曾經退隊，當時的自己很幼稚，但這個選擇也算是造就了現在的自己，起碼自己現在肯醒，看清誰是對自己好而誰不是。

【精英賽・英華】他明白學界不是終點，籃球路還有很長。（張倩儀攝）

【精英賽・英華】穩定的得分成為英華的利刃。（張倩儀攝）

問：你眼中的英華籃球隊？

答：我覺得英華是一條心，我們不是分校隊不校隊，見到決賽當天都全校人到齊，老師、校長，根本沒有分是不是籃球隊，大家都是向同一方向進發。隊內也不會計較誰出得多，出得少，大家一起練球氣氛很好。而我就很記得龍子傑。（任竣陽：啊⋯⋯龍子傑都好型）最型的師兄！

快中有序，因為我們快，都會知道隊友在做什麼，一定是防守行先！

【精英賽・英華】英華籃球隊。（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

