學界精英賽｜英華主力見識亞洲舞台後醒覺：想帶英華贏冠軍

Nike全港學界精英籃球賽本周末(4日)於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年,物是人非,但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢,哪怕大部分球員都是首次參賽,依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校,訪問10個球員,窺探疫情三年下,球員們到底發生過什麼事?



【精英賽・英華】英華得分主力倪嘉仁。(張倩儀攝)

中六,英華書院籃球隊得分主力。

倪嘉仁曾意氣用事,被教練責備後一怒之下退出籃球隊。

在疫情間卻比以前更努力,不單凌晨起床練球,更獲選代表港青出戰三人籃球亞洲盃。

見過世界之大,發現代表英華仍是自己的「To Do List」中的一項。穩定且成熟的得分表現,為英華贏得睽違10年的學界冠軍。

下一步,是精英賽冠軍。



問:為何開始打籃球?

答:小時候也是先學踢足球,小四那年我跟大哥學打籃球,人生首次入球就愛上這項運動。我還記得是籃下右邊小弧形的位置擦板入球,之後就再也沒有接觸過足球,加上當時大哥打得很認真,我就跟他到處打球。

問:過去三年沒有學界,做過什麼?

答:疫情開始,英華都停了練球,但group內教練有叫我們持續做個人訓練,例如我會到停車場自己運球和做體能。近一、兩年我和任竣陽都有打港青,10月去了馬來西亞打三人籃球亞洲盃。中四那年,我在讀書上放了更多時間,因為找到自己的目標,希望大學可以讀到物理治療。

【精英賽・英華】Darren曾經退隊。(張倩儀攝)

我們根本就沒有停過,甚至比以前一邊返學一邊打球更努力。我以前會凌晨三、四點就出現在籃球場,練完回家上課,下課再練。因為就算沒有學界和精英賽,我知道我的籃球路不會止於學界,不會只停留在中學,(中學)出來以後還有很長的路再走。一時的停,不代表一切都完,所以我從沒有想過要放棄。

問:第一次接觸精英賽的感覺?

答:(和其他比賽)最大分別是氣氛,知道是全港中學的精英出來比賽,好震撼,大家都是自己區中最突出的一隊。

【精英賽・英華】在最後一年學界前歸隊。(張倩儀攝)

問:入到四強,有什麼想做?

答:我自己想像全隊都會好受氣氛影響,但我最想可以好像在九龍區決賽一樣,可以平常心應對。在隊中我都算是出過去打比賽的人,在這方面可能算有經驗一點,我想定軍心先。英華要行得幾遠得幾遠,去到盡頭就要行到盡。

問:堅持到這刻入到精英賽四強,有什麼要跟當天的自己說?

答:疫情後的學界,還會英華隔十年後得到的第一個學界冠軍,我覺得多謝大家都沒有停下來過,我們可以做到都幾有意義。老實說,這三年來很大的進步都是來自疫情期間,多謝自己願意凌晨起床,在大家還在休息的時候努力,我過去曾經退隊,當時的自己很幼稚,但這個選擇也算是造就了現在的自己,起碼自己現在肯醒,看清誰是對自己好而誰不是。

【精英賽・英華】他明白學界不是終點,籃球路還有很長。(張倩儀攝)

【精英賽・英華】穩定的得分成為英華的利刃。(張倩儀攝)

問:你眼中的英華籃球隊?

答:我覺得英華是一條心,我們不是分校隊不校隊,見到決賽當天都全校人到齊,老師、校長,根本沒有分是不是籃球隊,大家都是向同一方向進發。隊內也不會計較誰出得多,出得少,大家一起練球氣氛很好。而我就很記得龍子傑。(任竣陽:啊⋯⋯龍子傑都好型)最型的師兄!

快中有序,因為我們快,都會知道隊友在做什麼,一定是防守行先!

【精英賽・英華】英華籃球隊。(張倩儀攝)

Nike全港學界精英籃球賽

日期:4/2( 四強)、5/2(決賽)

地點:荃灣體育館

時間:09:00-17:30(四強)、09:00-18:00( 決賽)

對賽戲碼:

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學(葵涌)

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場