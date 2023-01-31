學界精英賽｜林大輝射手曾在疫情中迷失　繞一圈還是回到籃球身邊

Nike全港學界精英籃球賽本周末（4日）於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年，物是人非，但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢，哪怕大部分球員都是首次參賽，依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校，訪問10個球員，窺探疫情三年下，球員們到底發生過什麼事？



【精英賽・林大輝】主力何凱晴（張倩儀攝）

17歲，林大輝中學主力得分後衛。

何凱晴曾在疫情間迷失，感覺練球無用，也認定學界重開無期。

在負能量中，練習、籃球彷佛在一瞬之間由最重要變得沒有意義，因此她選擇了離隊。一年半後回歸，卻未曾後悔當初的選擇，只因「小別」讓她更熱愛籃球。



問：為何開始打籃球？

答：小五的時候，午膳、小息沒有事做，就會往球場跑，當時對羽毛球又沒有什麼興趣，就會和朋友們打籃球。一試就愛上，因為可以撞來撞去，但我是到了小六才接受正規的訓練。雖然訓練好辛苦，但覺得一練完有滿滿的成功感，感覺自己有進步。

【精英賽・林大輝】何凱晴曾經選擇放棄。（張倩儀攝）

問：過去三年沒有學界，做過什麼？

答：疫情下什麼都沒有做過，只是「Hea」，中三時因為沒有目標，不知道該做什麼，不知道練球練來做什麼，我知道要保持狀態，但保持來又有什麼用？所以退出籃球隊。

沒有球場，沒有比賽，當下選擇了放棄，所以什麼都沒有做，除了「Hea」還是「Hea」。那時候，除了在家「Hea」就是出街玩，感覺不單是放棄籃球，還放棄了自己，因為不知道自己應不應該繼續打球，因為每次見到（復賽的）希望又會消失。

多謝師姐林庭芯，因為她說：『沒有人放棄你，你為什麼要自己放棄自己。』叫我不要再逃避，的確有影響我想在中四下學期歸隊。但我沒有後悔做過（離隊）這個決定，因為我讓自己休息了好一段時間，反而重新找到目標，以及一個最適合的位置。

【精英賽・林大輝】一年半後回歸球隊。（張倩儀攝）

問：第一次接觸精英賽的感覺？

答：很不開心，因為我中一的時候沒有機會打，但有在現場看女籃打。我見到她們很認真作戰，很想贏的感覺，但我無得打，只可以在場邊打氣。當時就有下定決心自己要成為場上的一員，會因為想打精英賽而更用心練球，可惜當大家努力後奪得沙西區冠軍就疫情了。

問：堅持到這刻入到精英賽四強，有什麼要跟當天的自己說？

答：我慶幸自己最後選擇歸隊，回來打球。以前和現在，不知道是不是因為身份和角色不同，感覺都不一樣：以前是被照顧的一個，現在是要學會提點隊友，要做好自己先，所以沒有後悔（放棄過）。

因為那一段放棄的日子，讓我找回對籃球的熱情，令我得到更多，例如態度、技術。

【精英賽・林大輝】從不後悔退隊的選擇，因為這讓 何凱晴（右一）更熱愛籃球。（張倩儀攝）

問：入到四強，有什麼想做？

答：我想把握到每一個空位，因為有空位的三分，如果射不進會讓我沒有信心，不想因此而打沉自己，還有快攻不要「炒」。

問：你眼中的林大輝女籃？

答：我們打完比賽除了有教練幫忙檢討，球員們都會互相提點，感覺很像是家人，有什麼不開心都會和隊友說，不管是籃球還是日常。有什麼事大家都樂於溝通出聲，即使是後輩都會拿出來說。

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學

