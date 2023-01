學界精英賽｜林大輝射手曾在疫情中迷失　繞一圈還是回到籃球身邊

Nike全港學界精英籃球賽本周末(4日)於荃灣體育館揭開四強戰幔。

闊別三年,物是人非,但球員捱過停擺仍然堅守籃球夢,哪怕大部分球員都是首次參賽,依然打出後疫情時代的學界熱血賽事。

《Jumper》一連走訪4間四強學校,訪問10個球員,窺探疫情三年下,球員們到底發生過什麼事?



【精英賽・林大輝】主力何凱晴(張倩儀攝)

17歲,林大輝中學主力得分後衛。

何凱晴曾在疫情間迷失,感覺練球無用,也認定學界重開無期。

在負能量中,練習、籃球彷佛在一瞬之間由最重要變得沒有意義,因此她選擇了離隊。一年半後回歸,卻未曾後悔當初的選擇,只因「小別」讓她更熱愛籃球。



問:為何開始打籃球?

答:小五的時候,午膳、小息沒有事做,就會往球場跑,當時對羽毛球又沒有什麼興趣,就會和朋友們打籃球。一試就愛上,因為可以撞來撞去,但我是到了小六才接受正規的訓練。雖然訓練好辛苦,但覺得一練完有滿滿的成功感,感覺自己有進步。

【精英賽・林大輝】何凱晴曾經選擇放棄。(張倩儀攝)

問:過去三年沒有學界,做過什麼?

答:疫情下什麼都沒有做過,只是「Hea」,中三時因為沒有目標,不知道該做什麼,不知道練球練來做什麼,我知道要保持狀態,但保持來又有什麼用?所以退出籃球隊。

沒有球場,沒有比賽,當下選擇了放棄,所以什麼都沒有做,除了「Hea」還是「Hea」。那時候,除了在家「Hea」就是出街玩,感覺不單是放棄籃球,還放棄了自己,因為不知道自己應不應該繼續打球,因為每次見到(復賽的)希望又會消失。

多謝師姐林庭芯,因為她說:『沒有人放棄你,你為什麼要自己放棄自己。』叫我不要再逃避,的確有影響我想在中四下學期歸隊。但我沒有後悔做過(離隊)這個決定,因為我讓自己休息了好一段時間,反而重新找到目標,以及一個最適合的位置。

【精英賽・林大輝】一年半後回歸球隊。(張倩儀攝)

問:第一次接觸精英賽的感覺?

答:很不開心,因為我中一的時候沒有機會打,但有在現場看女籃打。我見到她們很認真作戰,很想贏的感覺,但我無得打,只可以在場邊打氣。當時就有下定決心自己要成為場上的一員,會因為想打精英賽而更用心練球,可惜當大家努力後奪得沙西區冠軍就疫情了。

問:堅持到這刻入到精英賽四強,有什麼要跟當天的自己說?

答:我慶幸自己最後選擇歸隊,回來打球。以前和現在,不知道是不是因為身份和角色不同,感覺都不一樣:以前是被照顧的一個,現在是要學會提點隊友,要做好自己先,所以沒有後悔(放棄過)。

因為那一段放棄的日子,讓我找回對籃球的熱情,令我得到更多,例如態度、技術。

【精英賽・林大輝】從不後悔退隊的選擇,因為這讓 何凱晴(右一)更熱愛籃球。(張倩儀攝)

問:入到四強,有什麼想做?

答:我想把握到每一個空位,因為有空位的三分,如果射不進會讓我沒有信心,不想因此而打沉自己,還有快攻不要「炒」。

問:你眼中的林大輝女籃?

答:我們打完比賽除了有教練幫忙檢討,球員們都會互相提點,感覺很像是家人,有什麼不開心都會和隊友說,不管是籃球還是日常。有什麼事大家都樂於溝通出聲,即使是後輩都會拿出來說。

Nike全港學界精英籃球賽

日期:4/2( 四強)、5/2(決賽)

地點:荃灣體育館

時間:09:00-17:30(四強)、09:00-18:00( 決賽)

戲碼:

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學(葵涌)

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學