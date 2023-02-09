NBA人物誌｜達拉斯無名英雄被交易至籃網　悲慘往事成就鋼鐵意志

K艾榮被交易至達拉斯獨行俠，是NBA近日重磅交易之一，這名29歲的球星與當錫無疑是NBA兩大最強後場球星，但二人能否產生化學作用助獨行俠再上一層樓，仍是未知數。

有入自然有出，在達拉斯效力7年的芬尼史密夫成交易籌碼之一，不少球迷對這名29歲小前鋒表示不捨。縱然他的數據不是最亮眼，但在場上的態度俘虜球迷的心，而他背後有段悲慘往事，成就這名無名英雄。



芬尼史密夫（左）與甸維迪（右）被達拉斯交易籃網。（路透社）

達拉斯獨行俠一直為主將當錫（Luka Doncic）找最佳拍檔，早前以芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）﹑甸維迪（Spencer Dinwiddie）及3個2029年的選秀權作籌碼，而籃網則將K艾榮（Kyrie Irving）及莫里斯（Markieff Morris）送往獨行俠。

當這重磅交易完成後，以兩名當錫的「左右手」換來艾榮，不禁令人擔心達拉斯教練傑特（Jason Kidd）能否好好分配球權。

29歲的K艾榮加盟達拉斯首仗，作客鬥洛杉磯快艇，當錫因右腳腳踭受傷避戰，艾榮即要肩負起領軍的重任。艾榮上陣37分鐘，貢獻24分﹑5個助攻及4個籃板，地標戰即助達拉斯以110：104擊敗對手。

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K艾榮在達拉斯的地標戰，交出24分﹑5個助攻及4個籃板，並領軍贏波。（路透社）

芬尼史密夫算不上是明星球員，今季錄得場均9.1分﹑4.7個籃板及1.5個助攻，即使數據算不上亮眼，但當球迷們得知這名29歲的球員離隊後，紛紛表達其不捨之情，芬尼史密夫深得球迷歡心當然自有原因。

芬尼史密夫由出道至今，效力達拉斯7個年頭，縱然不是陣中的明星級球員或得分主力，但他近年成為極其重要的角色球員，不惜氣力的防守﹑場上永不放棄﹑場外努力不懈的態度，以表現逐漸攻陷達拉斯球迷的心。究竟是什麼煉成芬尼史密夫鋼鐵一般的意志，原來與他青春期的一件悲慘往事有關。

芬尼史密夫在場上永不放棄的精神，深得球迷們的愛戴。（路透社）

達拉斯拼命三郎如何煉成

芬尼史密夫有個年長兩歲的兄長Ra-Shawn，是個美式足球員。2008年9月，Ra-Shawn打出漂亮一仗，擊敗死敵後，出席派對慶祝，當年只得15歲的芬尼史密夫也有份參加。豈料派對途中引起衝突，Ra-Shawn嘗試上前勸阻，並叫胞弟先返回車上，隨後響起7聲槍聲，Ra-Shawn的手臂﹑胸部及肩膀中槍，當場離世。

失去至親，對於一個成年人也是非常沉重的打擊，更何況是當年只得15歲的芬尼史密夫？哥哥離世後，本已寡言的他，性格變得更孤僻﹑不願意向人敞開心扉，籃球成為他當時人生的唯一依靠。巧合的是，當年也是芬尼史密夫突破的一年。

在哥哥離世的一年，我長高了。籃球當時是我的避風港，在場上我可以清空我思想，全心全意專注在籃球。 芬尼史密夫

芬尼史密夫的兄長Ra-Shawn被槍殺離世。（Instagram截圖）

傷痛以外的信念 「Do it for Nut」

當然，Ra-Shawn的離世對芬尼史密夫一家帶來不少傷痛，但同樣為他們帶來一個信念——「Do it for Nut」。身高5呎9吋的Ra-Shawn的花名是「Peanut」，而「Nut」正是他的簡寫。「Do it for Nut」，顧名思義就是「為了Ra-Shawn而做」。無論往後遇上大大小小的難關，這個信念一直支持着芬尼史密夫。

芬尼史密夫在高中時期有不錯表現，入讀維珍尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech），更入選2012年的NCAA大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference）的新生最佳陣容。

芬尼史密夫隨後轉校至佛羅里達大學（University of Florida），與高中時賞識他的教練當路雲（Billy Donovan）重遇，但因轉校關係而無法在2012/13球季上陣。縱然如此，這一年是他籃球生涯，甚至是人生重要的一年，佛羅里達大學的專業治療師，一步一步助他走出陰霾。

「我跟隊友說起我哥哥的事，這件事我從沒有與其他人說過，但我卻一五一十地告訴他們，事發當晚發生什麼事，我如何看到他中槍，我如何俯視着他。」

轉校至佛羅里達大學後，對芬尼史密夫的人生及籃球生涯亦大有幫助。（Instagram截圖）

選秀落選轉折入NBA 拼勁打動將帥

芬尼史密夫逐漸擺脫埋藏心裏的陰影，三年生球季交出場均13.1分及6.2個籃板，最後一年更錄得平均14.7分及8.3個籃板。以為在大學的亮眼表現，能夠為他帶來NBA的一席位，可惜事與願違，他在選秀中落選了。

上天關了一道門，也會開回一扇窗。芬尼史密夫獲得「敗部復活」的機會，獲邀參加獨行俠夏季訓練營的機會，他的拼勁得到卡拉奧（Rick Carlisle）的垂青，最終轉折下加入NBA。

防守上傾盡全力，正是芬尼史密夫的吸引之處。（路透社）

芬尼史密夫不止被教練看到，連名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）也看在眼內，「他（芬尼史密夫）在訓練營中非常努力，態度積極，保持正面，為球隊最後一個席位而戰。」

芬尼史密夫幾經辛苦加入NBA後，逐漸在獨行俠站穩陣腳，上陣時間慢慢提升，而他在場上拼命三郎﹑每球波都去盡的態度，慢慢贏得球迷們的歡心，同時將「Do it for Nut」的精神發揮得淋漓盡致。

芬尼史密夫轉投籃網，繼續他的NBA生涯。（Instagram截圖）

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