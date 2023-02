NBA人物誌｜達拉斯無名英雄被交易至籃網　悲慘往事成就鋼鐵意志

K艾榮被交易至達拉斯獨行俠,是NBA近日重磅交易之一,這名29歲的球星與當錫無疑是NBA兩大最強後場球星,但二人能否產生化學作用助獨行俠再上一層樓,仍是未知數。

有入自然有出,在達拉斯效力7年的芬尼史密夫成交易籌碼之一,不少球迷對這名29歲小前鋒表示不捨。縱然他的數據不是最亮眼,但在場上的態度俘虜球迷的心,而他背後有段悲慘往事,成就這名無名英雄。



芬尼史密夫(左)與甸維迪(右)被達拉斯交易籃網。(路透社)

達拉斯獨行俠一直為主將當錫(Luka Doncic)找最佳拍檔,早前以芬尼史密夫(Dorian Finney-Smith)﹑甸維迪(Spencer Dinwiddie)及3個2029年的選秀權作籌碼,而籃網則將K艾榮(Kyrie Irving)及莫里斯(Markieff Morris)送往獨行俠。

當這重磅交易完成後,以兩名當錫的「左右手」換來艾榮,不禁令人擔心達拉斯教練傑特(Jason Kidd)能否好好分配球權。

29歲的K艾榮加盟達拉斯首仗,作客鬥洛杉磯快艇,當錫因右腳腳踭受傷避戰,艾榮即要肩負起領軍的重任。艾榮上陣37分鐘,貢獻24分﹑5個助攻及4個籃板,地標戰即助達拉斯以110:104擊敗對手。

NBA|湖人太陽搶人失敗 艾榮將加盟獨行俠 聯手當錫組拍檔

K艾榮在達拉斯的地標戰,交出24分﹑5個助攻及4個籃板,並領軍贏波。(路透社)

芬尼史密夫算不上是明星球員,今季錄得場均9.1分﹑4.7個籃板及1.5個助攻,即使數據算不上亮眼,但當球迷們得知這名29歲的球員離隊後,紛紛表達其不捨之情,芬尼史密夫深得球迷歡心當然自有原因。

芬尼史密夫由出道至今,效力達拉斯7個年頭,縱然不是陣中的明星級球員或得分主力,但他近年成為極其重要的角色球員,不惜氣力的防守﹑場上永不放棄﹑場外努力不懈的態度,以表現逐漸攻陷達拉斯球迷的心。究竟是什麼煉成芬尼史密夫鋼鐵一般的意志,原來與他青春期的一件悲慘往事有關。

芬尼史密夫在場上永不放棄的精神,深得球迷們的愛戴。(路透社)

達拉斯拼命三郎如何煉成

芬尼史密夫有個年長兩歲的兄長Ra-Shawn,是個美式足球員。2008年9月,Ra-Shawn打出漂亮一仗,擊敗死敵後,出席派對慶祝,當年只得15歲的芬尼史密夫也有份參加。豈料派對途中引起衝突,Ra-Shawn嘗試上前勸阻,並叫胞弟先返回車上,隨後響起7聲槍聲,Ra-Shawn的手臂﹑胸部及肩膀中槍,當場離世。

失去至親,對於一個成年人也是非常沉重的打擊,更何況是當年只得15歲的芬尼史密夫?哥哥離世後,本已寡言的他,性格變得更孤僻﹑不願意向人敞開心扉,籃球成為他當時人生的唯一依靠。巧合的是,當年也是芬尼史密夫突破的一年。

在哥哥離世的一年,我長高了。籃球當時是我的避風港,在場上我可以清空我思想,全心全意專注在籃球。 芬尼史密夫

芬尼史密夫的兄長Ra-Shawn被槍殺離世。(Instagram截圖)

傷痛以外的信念 「Do it for Nut」

當然,Ra-Shawn的離世對芬尼史密夫一家帶來不少傷痛,但同樣為他們帶來一個信念——「Do it for Nut」。身高5呎9吋的Ra-Shawn的花名是「Peanut」,而「Nut」正是他的簡寫。「Do it for Nut」,顧名思義就是「為了Ra-Shawn而做」。無論往後遇上大大小小的難關,這個信念一直支持着芬尼史密夫。

芬尼史密夫在高中時期有不錯表現,入讀維珍尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Tech),更入選2012年的NCAA大西洋沿岸聯盟(Atlantic Coast Conference)的新生最佳陣容。

芬尼史密夫隨後轉校至佛羅里達大學(University of Florida),與高中時賞識他的教練當路雲(Billy Donovan)重遇,但因轉校關係而無法在2012/13球季上陣。縱然如此,這一年是他籃球生涯,甚至是人生重要的一年,佛羅里達大學的專業治療師,一步一步助他走出陰霾。

「我跟隊友說起我哥哥的事,這件事我從沒有與其他人說過,但我卻一五一十地告訴他們,事發當晚發生什麼事,我如何看到他中槍,我如何俯視着他。」

轉校至佛羅里達大學後,對芬尼史密夫的人生及籃球生涯亦大有幫助。(Instagram截圖)

選秀落選轉折入NBA 拼勁打動將帥

芬尼史密夫逐漸擺脫埋藏心裏的陰影,三年生球季交出場均13.1分及6.2個籃板,最後一年更錄得平均14.7分及8.3個籃板。以為在大學的亮眼表現,能夠為他帶來NBA的一席位,可惜事與願違,他在選秀中落選了。

上天關了一道門,也會開回一扇窗。芬尼史密夫獲得「敗部復活」的機會,獲邀參加獨行俠夏季訓練營的機會,他的拼勁得到卡拉奧(Rick Carlisle)的垂青,最終轉折下加入NBA。

防守上傾盡全力,正是芬尼史密夫的吸引之處。(路透社)

芬尼史密夫不止被教練看到,連名宿奴域斯基(Dirk Nowitzki)也看在眼內,「他(芬尼史密夫)在訓練營中非常努力,態度積極,保持正面,為球隊最後一個席位而戰。」

芬尼史密夫幾經辛苦加入NBA後,逐漸在獨行俠站穩陣腳,上陣時間慢慢提升,而他在場上拼命三郎﹑每球波都去盡的態度,慢慢贏得球迷們的歡心,同時將「Do it for Nut」的精神發揮得淋漓盡致。

芬尼史密夫轉投籃網,繼續他的NBA生涯。(Instagram截圖)

