安藤忠雄、上皇后美智子也是他的粉絲！繪本畫家安野光雅璀璨一生

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-11 00:00

2020年12月24日，安野光雅，有著「日本國寶級繪本畫家」之稱的老人，悄然閉上了雙眼，放下了他深愛一生的畫筆，享年94歲。

這個35歲放棄教師工作，42歲以一本繪本逐漸聞名世界的天才畫家，生前獲得無數榮譽。深厚的人德讓安藤忠雄欣然為他設計美術館，就連上天皇皇后美智子也是他的知交好友。

今天，我們就帶大家了解一下，這位大師的奇妙作品與生平故事。

「日本國寶級繪本畫家」安野光雅在2020年年末悄然閉上了雙眼，放下了他深愛一生的畫筆，享年94歲。（IG@anno_art_museum）

1. 從教師到高產畫家

一個想要成為畫家的空想者

安野光雅自小就是一個「空想者」，在他從小就對畫家抱持有憧憬的同時，他熱愛想像，尤其酷愛閱讀童話故事，在他心中，舉世皆知的童話作家安徒生是他最為崇拜的偶像。

1949年，安野光雅作為美術老師來到東京，在東京的10年裡，他在藝術家輩出的明星學園與武藏野市立第四小學擔任教員，隨後，他毅然決然的辭去了教師工作，投身畢生追求的畫家生涯。這也正是他人生傳奇般的轉折：7年後，他的第一本繪本《ふしぎなえ》（奇妙國）出版，隨即就風靡了全世界！

按圖睇睇《ふしぎなえ》（奇妙國）的畫作▼

這本繪本充斥著安野光雅自身空想的元素。通過一個個與現實有所關聯，又並不緊密聯繫的形象，勾勒出一個不可思議的世界。

其創作由來，則來源於一次法國的旅行。安野光雅在途中觀賞了著名畫家埃舍爾（Maurits Cornelis Escher）的作品之後，由作品中的「不可能物件、雙曲幾何圖形」等元素獲取了靈感。

不論從觀賞性還是從繪本的趣味度出發，這本《奇妙國》都堪稱一流，尤其是安野光雅繪畫的筆觸柔軟清麗，色彩豐富，讓全世界的人們閱讀起來都非常容易接受，內容易懂且有趣，所以這本書也成為了安野光雅的代表作品。也因此，有關這本書的展覽幾十年來就沒停過！讓無數喜歡童話繪本與繪畫愛好者們如癡如醉。

每一次作品都是一次經典

隨後的40多年裡，安野光雅從未放下畫筆，產出了大量優秀作品，並被全世界翻譯和出版，其中最著名的就是《旅の絵本》和《歌の絵本》系列！

這兩本系列作品，可以說是將安野光雅清新優雅又充滿生趣的筆觸表達到了極致！其中旅行繪本將各個國家的風俗與特點，通過清新的畫面展示出來，具有豐富的可讀性。不論大人小孩，都能在書中找到樂趣，作為親子的教育讀物可以說是非常好的選擇！

+ 2 + 2 + 2

安野光雅非常喜歡中國，曾經因為《絵本三國誌夜話》來到中國好幾次進行取材；所以《旅の絵本》中也有中國篇！內容非常詳實，充滿了安野光雅觀察到的小細節！

而《歌の絵本》則是將日本等地的知名童謠中的場景，通過繪畫的方式表現，便於小孩子們理解和感受。在自己接近60年的畫家生涯裡，安野光雅從未停筆，平均每10年出版60多本繪本的高產速度，讓人不得不驚嘆！

2. 人德深厚，交遊廣泛

與上皇后的友情

作為一個畫家，安野光雅在社交圈中，也有著非常好的名聲。由於自己的作品非常優秀，引起了同樣對繪本有濃厚興趣的上天皇皇后美智子的關注。

安野光雅的性格隨和，知識廣博才學出眾，對於科學、數學和文學的造詣都非常精通，這讓二人成為了至交好友，經常一起在皇居寫生和討論落語與短歌。

安野光雅也非常擅長封面設計與裝幀，在上天皇夫婦成婚55週年之際，他也為夫婦二人設計並出版了用以慶祝的短歌書籍。

安野光雅在上天皇夫婦成婚55週年之際，他也為夫婦二人設計並出版了用以慶祝的短歌書籍。（日本設計小站提供）

安藤忠雄設計紀念館

大家都很熟的安藤忠雄老師，也為安野光雅設計過藝術紀念館。不過這座藝術紀念館並不是本人的請求，而是欣賞他的作品的「粉絲」的獻禮。

明治3年創業的老店「和久傳」的會長桑村綾，在自己所擁有的「和久傳ノ森」的8000坪土地中，邀請安藤忠雄老師修建了這座美術館。

在最初的時候，聽說要在無人問津的森林中修建美術館，安藤忠雄老師還曾一度拒絕，但是親自來到這裡走訪，並聽說是為安野光雅修建的美術館後，便欣然答應。

「有錢能使鬼推磨」、「有心成事自然成」——抱著這兩種想法去做事當然都可以，但是對於設計來說，沒有心靈上的溝通和獨特的想法就不能成事，因為設計的意義也是一種心靈上的溝通。 安藤忠雄

「在這個地方修建美術館，我最初的想法是怎麼會有人來這裡，但是實際來後，卻發現能在這裡修建安野光雅老師的美術館，是非常有趣的事情。」安藤忠雄老師這樣說。

這座美術館就這樣被設計出來，它採用了安藤忠雄老師一貫以來的清水混凝土做法，將光與影的表現融合到了美術館外圍的迴廊。而外立面則使用了黑杉木製作的板材，體現出穩重的風格，這在安藤忠雄老師經手的作品中，非常少見。館內靜靜的陳列著安野光雅的作品，每3個月做一次更替，不論是以前的名作或者最新的作品，都能在這裡一覽無遺。

畫風清麗的作品，與外界鬱鬱葱葱、綠色漫山的環境，形成了完美的融合，訴說著60餘年來，安野光雅目光所及的精彩，以及自己心中的空想世界。

3. 對於美的追求，勝過一切

從35歲起到94歲止，長達59年的創作生涯，出版了200多部繪本，安野光雅從未放下自己的畫筆。即便在生命的最後時刻，他的心中依然保留著對於創作的激情，仍然充滿了各種各樣的空想，以及對美好世界的留戀與熱愛。這些熱情與夢想，都通過他的畫筆展現出來，帶給了全世界的孩子與成人。

安野光雅在生命的最後時刻，他的心中依然保留著對於創作的激情，仍然充滿了各種各樣的空想，以及對美好世界的留戀與熱愛。（FB@津和野町立安野光雅美術館）

他曾經說：

繪畫是一個人的旅行，有的人認可，有的人並不看好，但是畫家不能因此停下腳步。 安野光雅

這成為他自身的座右銘，在人生中，他遍訪世界各處，記​​錄下了世界最真實最美麗的一刻。他不愧是一位夢想的追尋者，一位美學的記錄者。

願大師安息。

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