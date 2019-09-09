【一分鐘看世界】美與塔利班和談叫停、英保守黨內訌、俄羅斯地選

早晨，今天是9月9日，星期一。 炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

阿富汗和談生變

美國與武裝組織塔利班的和談臨時取消，阿富汗和平之路再現波折。特朗普表示決定與塔利班早前在阿富汗發動襲擊，導致包括1名美軍在內的12人死亡有關。他指如果塔利班不停止襲擊，則無法達成有意義協議；阿富汗政府也認為只有組織停止暴力才能實現和平。惟塔利班態度仍然強硬，指美國取消談判將使更多人喪生。這場秘密會議本來有望促使阿富汗政府與塔利班代表直接面談，但今次變卦不但打亂談判進程，也可能使華府鷹派官員再次強硬……（按此閱讀更多）

阿富汗和談：塔利班9月5日在阿富汗首都喀布爾發動針對北約部隊的襲擊，導致包括1名美軍在內的12人死亡。（Reuters）

中美貿易持久戰

中國海關總署官網公布2019年前8個月的進出口貿易數據，中國貿易順差按年2018年擴大46%，至於中美貿易總額則下降9%，進口大豆以及金屬材料等大幅減少，同時間美國8月製造業也下跌至3個月來的低位。白宮經濟顧問庫德洛表示，美國希望接下來2個月的貿易談判中取得「短期」結果，但警告糾紛或需要多年才可解決。美國有線電視新聞網引述6名消息人士稱，特朗普私下已表現出對美國經濟的擔憂……（按此閱讀更多）

中美貿戰：白宮經濟顧問庫德洛警告中美的貿易糾紛可能會持續多年來能解決。（Reuters）

約翰遜內閣愈趨極端

英國國會阻止無協議脱歐風波持續，財政大臣賈偉德強調首相約翰遜絕不會在10月舉行歐盟峰會前，尋求延後英國脫歐，但會致力達成協議。惟國會通過了阻止「硬脫歐」議案，約翰遜若強行不延長脫歐期限，代價可能是坐監。就業及退休保障大臣盧綺婷就不滿首相真的將倒戈的議員逐黨，決定宣布辭職兼退黨，至於愈走愈極端的保守黨或進一步陷於分裂……（按此閱讀更多）

民眾愈發不滿 莫斯科選舉成焦點

俄羅斯舉行地方及地區選舉投票，當中莫斯科有數十名獨立參選的候選人與其支持者被捕及入獄，觸發多場大型示威，令莫斯科的選戰成為焦點。反對派領袖納瓦爾尼出招，呼籲支持者響應稱為「智慧投票」的配票計劃，但是遭到俄國法院下令封鎖網站，同時也衍生一些可信性問題。透過分析聖彼德堡的選情，可一窺克里姆林宮暗撐候選人的做法，但現時民眾不滿情緒高漲，選舉結果或出乎意料……（按此閱讀更多）

強颱風「法茜」登陸日本關東

強颱風「法茜」東京時間約清晨5時登陸千葉市，為當地帶來強風暴雨，大約45萬戶停電，超過一百班機取消，山手線及中央線等首都圈的所有鐵路服務一度暫停。當局向關東地區約5萬戶逾11萬人接獲「避難勸告」，也向靜岡縣部分地區發出山泥傾瀉警告……（按此閱讀更多）

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