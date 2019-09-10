【一分鐘看世界】英國會首相對壘、中美談判變陣？颱風法茜襲日本

早晨，今天是9月10日，星期二。 酷熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

首相國會為「硬脫歐」鬥法

英女王伊利沙伯二世批准後，國會阻止硬脫歐的法案正式生效。英媒報道，首相約翰遜計劃去信歐盟延長脫歐條約，以合法途徑阻止推遲脫歐；另一邊廂的反對黨準備提出要求國會緊急辯論，迫使政府公布硬脫歐計劃文件，試圖令約翰遜跪低。首相府確認重申不會延期脱歐，一旦下議院再次否決提前大選的動議，國會將休會至10月14日。議長白高漢宣布10月底脫歐限期前退位，其警告國會的角色正被削弱……（按此閱讀更多）

英國脫歐：英國下議院議長白高漢宣布最遲將於10月底辭職，消息公布後獲得議員鼓掌致敬。（AP）

阿富汗和談目前已死？

「911」恐襲18周年前夕，美國與武裝組織塔利班的和談臨門告吹，阿富汗和平再遇挫折。塔利班在上世紀90年代割據阿富汗，後來被指包庇恐怖組織蓋達和拒絕交出911元兇拉登，因而與美國結怨。原本有望結束雙方長達18年的戰爭，但就在大衛營秘密和談前夕，塔利班發動恐襲炸死一名美軍，特朗普決定取消會談，國務卿蓬佩奧則呼籲塔利班改變行徑。有專家指出，美方改變決定或有損威信，而阿富汗和談現階段或可視為「壽終正寢」……（按此閱讀更多）

阿富汗和談：阿富汗國內多年來陷於戰火，如今和談告吹似乎頓時讓民眾失去希望。圖為一群阿富汗政府軍在介紹新上任軍官的儀式上祈禱。（AP）

中美貿易談判時針撥回5月份

中美貿易談判由原本定於9月押後至10月份，華府與中方經過12輪交手後仍然無結論，鷹派官員有意轉變談判策略。白宮貿易顧問納瓦羅就表明，必須要求回到2019年5月份的協議草案。有分析認為，美國願意回到5月時期的談判是一項重大妥協，亦反映了白宮承認貿易戰能速戰速決的說法破產。回顧5月時期，美方曾列出知識產權竊盜和強制技術轉讓等中國貿易「七宗罪」，涉及北京一些根深柢固的原則問題，有專家就認為，中美之間的角力將會曠日持久……（按此閱讀更多）

「法茜」襲關東 最少3死

颱風「法茜」正面吹襲日本，對東京等多地造成破壞，最少造成3死近40人受傷。風暴期間，東日本旅客鐵道公司一度停駛，東京的飛機航班與鐵路交通一度陷於癱瘓，成田機場淪為「孤島」。惡劣天氣下，當地一度有逾93萬戶停電。東京都、神奈川、靜岡縣約逾11萬人接獲「避難勸告」……（按此閱讀更多）

朝鮮願與美重啟核談判

朝鮮副外相崔善姬表示，留意到美國高級官員近期再三公開稱準備好重啟朝美工作磋商，認為已給予美方已有足夠時間找出新盤算，故朝方願意在9月下旬恢復核談判。她強調，如果華府再次在得來不易的朝美談判工作中，再次擺出與新盤算毫無關係的舊劇本，兩國的交易或可能就此告終……（按此閱讀更多）

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