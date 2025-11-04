河南公司成功造出156卡人造鑽石　培育僅需7天　比進口貨便宜75%

大陸在人造鑽石技術上獲得突破。一家河南企業通過高溫高壓法，成功培育出一顆重達156.47克拉的鑽石原石，成為全球最大的人造鑽石。



人造鑽石因為化學性質穩定，耐酸耐鹼，可當作半導體、航空、電動車等散熱零件的重要原料，而且國產價格比進口少了4分之3，成功做到進口替代。

一家河南企業通過高溫高壓法，成功培育出一顆重達156.47克拉的鑽石原石，成為全球最大的人造鑽石。（YouTube@TVBS NEWS）

156.47克拉的人造鑽石原石 全球最大：

透明架上這顆鑽石原石，重量達到156.47克拉，通過國際寶石研究院鑑定，刷新了全球最大人造鑽石單晶世界紀錄，把人造鑽石技術往前邁出一大步的企業，來自大陸河南。

河南力量鑽石公司主任陳亞男表示，培育鑽石在培育皿中的溫度可以達到1300到1500攝氏度，壓力可以達到5GP到7GP。

四百台球狀機器，就是人造鑽石的重要設備，能模擬天然鑽石高溫高壓的生長環境，讓石墨產生結構性變化。原本億萬年才能形成的鑽石，大約幾個禮拜就能產出。

陳亞男說：

其實就是把天然鑽石形成的時間大大壓縮，最短可以縮短到7到15天。

人造鑽石因為化學性質穩定，熱導率是銅的五倍，還耐酸、耐鹼，不只被當成珠寶首飾，還是高端科技的重要原材料。陳亞男指出：人造鑽石可以作為散熱片，包括應用在第四代半導體器件上，以及新能源充電樁的散熱。

河南商丘市柘城縣，有超過兩百家金剛石企業，人造鑽石累計產出一千萬克拉，佔全大陸六成的產能。原本必須依賴進口的「特種八面體金剛石」，如今已能實現國產替代，價格更為實惠。河南商丘柘城縣委副書記吳杰表示：IC晶片加工用的特種八面體金剛石，主要用於晶片的減薄和拋磨方面，如今價格已降至國外進口的四分之一。

河南業者聲稱，人造鑽石品質與天然鑽石完全沒有差別，價格更具競爭力。當地還興建鑽石博物館、鑽石步行街，要讓鑽石價格更貼近普羅大眾，力求穩住「中國鑽石之都」的美名。

