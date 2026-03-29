特朗普稱須尊重中國經濟成就：成功實踐理論上不可能的模式｜有片

美國總统特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月27日出席活動時誇讚中國的製造業，稱中方的經濟模式理論上不可能實現，但最終實踐卻表現優異，強調人們必須尊重中國達成的經濟成就。



特朗普27日在邁阿密參加由沙特主權基金主辦的「未來投資倡議」（FII）峰會時，發表上述言論。

特朗普被問到「哪些國家會在新經濟時代成為贏家或輸家」時，他先是表示美國仍然是世界上最火熱的國家（the hottest country），其後再轉移談及中國。

特朗普其後指出：「 我必須說，我尊重中國......因為這很不可思議，（中國）的經濟模式理論上不應會奏效......但看看中國，他們做得多麼出色，他們的製造業多麼發達。」他以汽車業為例說明中國製造業表現優異，最後再重申人們不管喜不喜歡中國，都必須尊重其成就。

2026年3月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州邁阿密出席「未來投資倡議」（FII）活動，並準備發表演說。（Reuters）

特朗普原定於3月底訪問北京，但早前他以需轉注於伊朗戰爭為由，向中方提出延期要求。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後證實，特朗普將推遲到5月14至15日才會對中國進行訪問，屆時將與中國國家主席習近平舉行會晤。