全球首創！中國將數據中心搬到海裏　節能省電增效的「中國方案」

全球首個「海風直連」海底資料中心近日在上海臨港海域正式投入營運，透過將海上風電與海底算力融合，開創「算電一體」的綠色發展新模式。



這個海底資料中心距西側臨港新片區僅10公里，因距離近，網絡延遲低至0.5毫秒，幾乎做到「無感延遲」。該中心被定位為國際資料中心的邊緣計算節點，專門承接跨境資料處理、跨國電商結算等業務，助力上海打造「國際資料港」。



據了解，陸地資料中心電力須經長距離線路輸送，沿途損耗與成本相對高。臨港海底資料中心則直接採用鄰近海上風電場供電，實現了風電與算力的無縫對接。有助於推動算力基礎設施綠色轉型，構建海陸協同算力網絡，提高算力基礎設施可靠性。

全球首個「海風直連」海底資料中心近日在上海臨港海域正式投入營運。

透過將海上風電與海底算力融合，開創「算電一體」的綠色發展新模式。

「上海臨港海底數據中心」坐落在臨港以東約10公里的海域，海面以上部分總高32公尺，總重量達1950噸。會選在海底建立數據中心，是因為對長三角及東部沿海諸多人口密集、產業集中的城市集群而言，因土地昂貴，難以用於建設超大型資料中心，海底成為一個新選項。

海底成天然散熱器：能為伺服器降溫

央視報道，資料的儲存處理必須經過資料中心，而這顆「數字心臟」又需大量電能。傳統陸地資料中心必須靠大量淡水和複雜製冷設備伺服器降溫，這就需要大量的電量。且經濟越發達的地區，資料處理規模越大，對算力需求越高，伺服器數量也隨之增多。

全球首個「海風直連」海底資料中心近日在上海臨港海域正式投入營運。

海平面以下10到15米深處，是海底數據中心的核心——數據倉，它依靠圓桶立式結構穩穩扎在海床上。傳統陸上數據中心必須靠大量淡水和複雜製冷設備來給服務器降溫。

上海海蘭雲資料中心科技有限公司技術中心總經理陳希恰提到，臨港海域海底8米深處的年平均水溫僅15℃，海水本身就成為最天然的散熱器，可大幅降低冷卻成本。

海底數據中心的核心——數據倉依靠圓桶立式結構穩穩扎在海床上。（央視）

央視報道，這個示範項目有「3省、3高、3快」優勢。陳希恰說明，「3省」指省水、省電、省地；「3高」為高可靠性、高綠電供給率及高效用海；「3快」則指部署快、網路連線快、技術迭代快。

同時，它也為大陸企業自主研發的人工智慧算力平台提供綠色低碳的智慧算力服務，面向大模型訓練等高密度計算場景。未來人工智能的國際競爭，算力規模、能源效率、綠色水平將是關鍵因素。

中國在探索算電一體綠色發展的同時，也在為全球實現數字基礎設施的環保升級給出中國方案。