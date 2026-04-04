5年吃掉國際大牌一半以上份額？張雪機車背後的中國工業巨變

最近有三個新聞，若合在一起解讀，會發現一個將影響世界政治經濟格局的趨勢：今後若干年，中國工業將在1949年尤其是改革開放以來全面崛起的基礎上快速騰飛。



第一個新聞是目前在互聯網爆紅的張雪機車。數日前，來自中國的張雪機車在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站兩連冠，歷史性打破歐美日品牌長時間壟斷。



品牌創始人張雪為車隊奪冠慶祝。（新華社公眾號）

生於1987年，本來只是一個只有初中學歷的窮小子，但他長期潛心鑽研摩托，2013年來到具備強大摩托車產業體系的「摩托之都」重慶創業，短短10多年時間，他創立的張雪機車在世界頂級賽事中一舉成名。張雪成功的背後，雖與他的毅力、能力密不可分，但得益於重慶乃至整個中國強大完備的摩托車產業體系。

張雪機車創始人張雪。（每日經濟新聞）

中國摩托產業起步晚、底子薄，長期落後於海外先進水平，但經過改革開放以來的快速發展，中國早已成為全球最大的摩托車生產國，而重慶又是中國最大的摩托車生產基地。強大而又集中的摩托車產業鏈，讓張雪機車能快速進行研發和迭代。

張雪在機車奪冠後表示：「這次奪冠，會讓我們整個行業的上下游對我們現在從事的事業更有信心。我們國家汽車產業鏈非常齊全，近10年我們的裝備工藝、製造能力、水準都在大幅度提高。車上任何一個零件，哪怕是MotoGP和F1賽車上的任何一個零件，只要有圖紙，中國百分之百做得出來，而且絕對不比歐日美的差。」他還放出豪言：「未來五年之內，我們將會吃掉國際大牌50%以上份額。」

張雪機車。（每日經濟新聞）

第二個新聞是《日本經濟新聞》報道2025年中國車企的全球銷量超過日本車企，讓日本車企的全球銷量自2000年以來首次跌落榜首。本來憑借對新能源車的超前佈局，中國已連續多年位列全球第一的新能源車產銷國，但如果加上燃油車，全球銷量低於日本。然而2025年中國車企的全球銷量一舉超過日本，意味著只要中國經濟和汽車產業保持目前發展趨勢，今後全球銷量將有望持續位列世界第一。

第三個新聞是歐洲從中國進口的汽車首次超過對華出口。這說明哪怕在具備強大汽車產業的歐洲，哪怕歐洲屢次提出減少對華貿易逆差，但擋不住現實中的經濟規律。

以上三個新聞說明中國工業實力已經大幅躍升，曾經那個遍地山寨商品的國家已經成為過去。回顧歷史，1840年的鴉片戰爭是經歷第一次工業革命的英國對落後農業大國中國的降維打擊。當第二次工業革命浪潮來臨時，中國又處於內憂外患之中，以至於工業發展緩慢。1949年新中國建立，有了集中力量發展工業的穩定環境，但受制於計劃經濟與反右、大躍進、文革的衝擊，工業發展水平仍舊偏低。1978年中國啓動改革開放時候，工業發展嚴重依賴海外的技術、經驗和資金。

比亞迪「深圳號」載6800台新能源車赴比利時。

中國從模仿起步，起初的出口產品以勞動、資源密集型為主，經過多年的快速發展，在2010年終於成為世界第一大工業國。2015年中國實施「中國製造2025」規劃，持續推動產業轉型升級，成功讓出口產品日益以技術、知識、資本密集型為主。2024年4月，《南華早報》通過資料數據梳理得出，過去十年，中國社會發生了深刻變化，已實現新能源汽車、信息技術等10個關鍵領域的超86%的目標。

去年3月前重慶市長黃奇帆表示，經過十年努力，不僅中國製造已經成為世界製造業33%比重的存在，而且產品結構出現了趨勢性的良好發展勢頭。去年5月《紐約時報》的文章《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》寫道：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蛻變，有些甚至超過了西方的產品。」

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

數十年以來，中國一直認為工業是立國之本、強國之基，現已建立全球最龐大的工業體系。不過中國內需不振，工業發展存在短板，面臨二十屆三中全會所說的「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境。這意味著中國要努力擴大內需，積極為工業和科技的發展塑造開放、包容、多元、鼓勵創新、公平、民主、法治的環境。

歷史和現實表明，工業實力關乎世界影響力。聯合國工業發展組織曾在《工業化的未來》報告中預測，2030年中國工業增加值將佔全球45%。這是非常驚人的比重，若是這樣，中國將有望憑借超強的工業實力來和平重塑世界經濟乃至政治格局。