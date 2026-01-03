比亞迪正式超越Tesla　成全球最暢銷電動車製造商

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）1月2日公布年度最終銷售數據，2025年在全球交付約164萬輛電動車。這意味着，去年交付225萬輛電動車的中國汽車製造商比亞迪（BYD）正式超越特斯拉，成為全球最暢銷電動車製造商。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，特斯拉2日公布的數據顯示，2025年電動車交付量較前年下降近9%，為連續第二年下滑；而比亞迪1月1日公布銷售數據顯示，其受惠於歐洲市場的快速發展，去年電動車的銷量成長了近28%。

2025年9月23日，中國電動車品牌比亞迪（BYD）旗下的電動車在波蘭華沙的比亞迪經銷商中展出。（Getty）

特斯拉去年最後三個月的銷售量下降了16%，只交付了41.8萬輛電動車，低於分析師預期的44萬輛。報道指，銷售下滑或受到特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府於9月底逐步取消7500美元（約5.8萬港元）電動車稅收抵免政策的影響。

特斯拉過去面臨了艱難的一年，消費者對公司新產品反應不一，公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）一度進入政壇間接影響公司業務，以及須面對來自比亞迪等中國競爭對手日益強烈的挑戰。

這張攝於2025年5月22日的設計圖片中，可以看到一部手機螢幕上顯示著中國汽車製造商比亞迪（BYD）的標誌，背景則是美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的標誌。（Getty）

比亞迪表示，公司去年在中國以外的電動車銷售量達到破紀錄100萬輛，比前一年增長約150%，2026年目標是在中國以外地區銷售160萬輛。