直資聚賢｜推廣多元活動　成就孩子發光發熱

文：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長

歌手陳蕾在歌曲《凡星》中唱道：「誰都可發光，只要找對地方。」在成長的旅程中，讓學生的光芒綻放，源於學校對每位學生獨特性的重視。基督教中國佈道會聖道迦南書院是一所位於觀塘區的直資英文男女中學，我校除重視英語學習環境、培養學生良好的學習氣氛外，亦注重發掘學生不同的潛能，以幫助他們建立自尊自信，並獲得成功感。這種光芒不僅照亮了自己，也溫暖了他人。



（香港直接資助學校議會提供）

打造多元才藝舞台

迦南匯演（Canaan Show）是一個致力於展現學生才藝的年度盛會，鼓勵學生在音樂、舞蹈、戲劇、魔術、雜技等領域超越學業界限，展示出自身的潛力，同時培養創造力和自信心。每年，匯演都吸引了大量的參與者，表演者和觀眾們在這個支持與友誼共融的氛圍中，分享著快樂與感動。每一場演出，不僅展現了學生的才能，更是他們勇氣的彰顯。透過這個平台，學生們彼此交流更為深入，促進了校內社群的凝聚力，深厚了友誼的基礎。迦南匯演不僅獲得了學生、家長和老師的廣泛支持，更成為學生珍貴的回憶，持續激勵著學子勇敢追尋夢想，推動著學校文化的發展與進步。

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創造獨特時尚體驗

今年，我校舉辦的可穿戴式藝術旗袍時尚秀（Fashion Show）同樣令人驚豔。這是一場融合創意、堅持與勇氣的盛會。此次活動展現了學生們在藝術、科技、語言、文化及協作能力上的巧妙結合，呈現出非物質文化遺產的工藝，將創意時尚設計轉化為獨具匠心的可穿戴藝術作品，完美詮釋了中西文化與古今藝術的交融。在籌備過程中，學生們積極扮演主動學習者，探索自己的興趣，並透過學習化妝、準備服裝、選拔模特及與校園電視台的合作，展現了濃厚的團隊精神和創作熱情。每一雙巧手一針一線編織了夢想。在活動中，學生們精心安排背景音樂、燈光及視覺控制等，細緻考量用戶體驗與美感。這場時尚秀不僅展示了模特兒的走秀，更是一個全校師生共同參與、互動交流的珍貴體驗，使大家更深入地理解和欣賞藝術。

參與服務之旅

我校秉持基督教教育的核心價值，定期舉辦福音周及學生團契等活動。校內設有基督徒事奉團隊，通過各類服務活動，培養學生服侍上帝和他人的心志，力求培養出謙卑的僕人領袖。今年三月，我校老師帶領十名中三級至中五級的學生，參加泰國南部服務之旅，讓學生們親身體驗並分享耶穌的愛，關心弱勢兒童和家庭，並為長者提供服務，體驗他們的風俗文化。學生們受邀與當地家庭共進午餐，深度感受與香港截然不同的生活方式。此外，學生們向當地病人發放日用品、翻新當地學校的教室，並向漁民分發防蚊液，展現優秀的僕人領袖特質。這次深度參與的經歷，不僅豐富了他們對泰國風俗的理解，更讓他們體會到服務他人的快樂，彼此禱告守望。

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上帝創造我們每個人都是獨特的。在求學階段，讓學生藉著不同的活動展現自己，正是我校持守的信念。最後，我深信我校正是能讓學生發光的「對」地方。

作者：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

