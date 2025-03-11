直資聚賢｜肯努力，終可發亮；爭上游，必成大器

文：慕光英文書院張永豐校長

力爭上游，必成大器！

慕光英文書院育人理念與實踐成果

作為校長，我深感欣慰見證學生能堅持信念，奮發向上，在不同領域上綻放光彩。慕光的老師一直秉持「用心栽培學生，全力鼓勵追夢」的理念，希望幫助學生在學術、才藝及國際競賽上獲得殊榮，在頒獎台上發光發亮！



楊志鴻同學與美國寄住家庭合照。（香港直接資助學校議會提供）

實現夢想，從來不是一蹴而就的事

今年，本校學生楊志鴻同學榮獲第十三屆「原來我得㗎」美國中學交換計劃獎學金。志鴻雖然來自基層家庭，但他從未放棄追求夢想。在老師眼中，志鴻就是一名勤奮好學，品格純良的學生，深得老師青睞。在老師的支持下，志鴻最終獲得由「我都得」教育基金主辦的第十三屆「原來我得㗎」美國中學交換計劃獎學金共HKD 141,000資助，到美國交流一年。

志鴻衷心感謝老師們的悉心培養，以及馬老師捐贈獎學金的慷慨資助，使他改變人生。志鴻希望以自己的經歷能激勵師弟妹：「要將自己的夢想成真不容易，一定會很辛苦，但辛苦是世界對你的考驗，當你經歷辛苦，才能有資格成就自己的夢想！」誠然，希望慕光的學子們，明白「梅花香自苦寒來」的意涵。實現夢想，從來不是一蹴而就的事呢！

學校鼓勵同學多參與不同比賽，並獲獎無數。（香港直接資助學校議會提供）

奧數比賽 屢創佳績

慕光在奧數比賽中更有卓越表現。中一學生杜雨瀾同學，在加入奧數學會後，已在「泰國國際數學競賽初賽2025」和「粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025」中榮獲銀獎。雨瀾熱衷奧數，她分享道：「在數學科謝俊偉老師的教導，加上師兄師姐的幫助，我愛上了奧數。當我在比賽中解答難題時，感到非常有成就感！」

談到師兄的幫助，現就讀中五級的余柏睿同學則是奧數學會中表現最優秀的一位。他獲獎無數，如「AIMO 港澳盃總決賽2024」和「香港國際數學競賽總決賽2024」中榮獲金獎、「粵港澳大灣區數學競賽總決賽2024」中獲得一等獎，在「WORLD INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD FINAL」中獲得銅獎。就讀中五的陳璋鉅同學多年來在各項比賽中屢獲佳績，包括曾在「2024希望杯國際數學邀請賽」獲得金獎。兩位同學都懷著感恩的心，在獲獎時不忘感激謝俊偉老師的指導，更希望日後協助指導初中同學，在奧數比賽中爭奪佳績。

20-21年度畢業生周燦林同學，現就讀香港大學文學士四年級，他回憶起參與奧數比賽的經歷：「我很開心能遇到一群志同道合的朋友和一位願意付出時間和心血的老師。」燦林在初中時積極參與比賽，高中後則轉為協助老師帶領初中生訓練奧數題目。燦林畢業後仍不時回校協助訓練，這種「薪火相傳」的精神，正是慕光的一大特色，不少畢業生除了回校當導師外，部分學成歸來，在校擔任老師，傳承知識。慕光積極為同學提供資源，老師也樂意耐心指導同學，期盼同學可以成為優秀的人才。

哈佛圖書獎：從寫作中發掘自我

慕光每年均會選出三名中五學生，參加由哈佛大學香港校友會舉辦的哈佛圖書獎。今年獲提名的鄭任靖同學表示：「我視參賽為一個發現自我的契機。在籌備寫作過程中，我發現自己人生經驗和體會不足，幸得指導老師與我交流看法，才可寫出具見解的文章。」

英文科老師為參賽學生提供一對一指導，幫助他們透過反思和寫作提升自我認知。筆者相信，寫作是與自己對話的方法，只有了解自己，反思自己，才能在生活中活出真我。筆者也期望，未來有更多同學，在英文創作上獲得優秀成果！

結語

筆者相信，肯努力，終可發亮；爭上游，必成大器！這不僅是我對學生的期許，更是慕光全體師生共同努力的方向。未來，學校將秉持這信念，為更多學生提供上游的機會，幫助他們在成長路上綻放光彩。

作者：慕光英文書院張永豐校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

