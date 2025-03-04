直資聚賢｜木雕文物復修體驗班：學習「修舊如舊」的工匠精神

文：九龍三育中學梁詠梅校長

九龍三育中學舉辦「木雕文物復修體驗班」，首次將文物修復引入校園，並特邀文物復修專家彭惠玲女士親自指導，同類工作坊鮮有在中學舉辦。學生們認識到傳統木雕的藝術及修復技巧，更親身體驗了「修舊如舊」的文物修復原則，感受工匠精神的魅力。



（香港直接資助學校議會提供）

專家親授，讓文物保育更貼近年輕一代

談及首次在中學推廣文物保育，彭女士表示：「我們要選擇學生感興趣的文物來讓他們嘗試，如果只是重複單調的任務，他們會很易感覺乏味而缺乏參與動機。以今次四幅清末民初木雕縷空金漆屏風為例，我們特意挑選一些較具趣味性的修復工序，例如為文物除塵及貼金箔，這些工序看似簡單，卻具挑戰性，能讓學生參與。」

當被問及為何貼金箔特別吸引學生時，負責老師笑言：「因為學生看到金箔時，會驚嘆『嘩！金啊！』，這樣他們便會躍躍欲試。」對此，彭惠玲女士深表認同：「對！這正是讓他們投入的一個好方法。」

由於文物復修是專門學問，學生沒法在短時間內領略，為了顧及中學生能力，這次體驗班特意精簡了一些步驟，讓學生能夠更容易掌握並體驗文物修復的樂趣。

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從清潔除塵到貼金箔 學生感受工藝挑戰

回顧第一節的文物復修體驗班中，學生需要學習如何運用不同的工具，比如海綿、棉花棒、小型毛掃和微型吸塵機，逐寸清理文物上的積塵。參加過的學生表示，由於藏在文物縫隙裡的灰塵特別難處理，「我們需要非常細心，一點一點地吸走縫隙間的塵埃，感覺像是在為文物『洗澡』。」

第二節文物復修班中，學生需要小心翼翼地為文物局部補貼金箔。參與的學生提出一個大挑戰，是因為金箔很輕身，「貼的時候要避免風吹，然後要用工具協助，確保金箔妥善地貼在修補的位置。這項工序相當考驗我的耐性。」

彭惠玲女士表示，文物復修工序雖然繁瑣，但能讓學生們深刻體會到文物修復的細緻與專業。「我們特意精簡了部分複雜步驟，挑選了一些學生感興趣的工序，比如貼金箔，因為它既有趣又能讓學生得到成就感。」

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文物修復不僅是技術，更是文化傳承

由於木屏風有一定的歷史，在修復過程中有不少細節需要特別注意。彭惠玲女士表示：「這次挑選的木屏風整體狀況良好，但部分位置較為脆弱，因此我們會避開這些部位，選擇較穩固的部分供學生清潔及貼金，確保修復過程的安全與完整性。」

此次體驗班讓學生不僅能夠親手修復文物，更體會到工匠精神的嚴謹與細緻，以往學生只能透過書本或圖片認識文物，如今卻能親身參與修復過程，這樣的經歷彌足珍貴。修復好的四面屏風亦會長期在校園中展示。文物修復不僅是一門技術，更是一種文化傳承。通過這樣的體驗，學生們能夠提前接觸並了解這項專業工作，認識到對文物保育產生興趣和尊重，感受歷史的溫度，相信同學日後在博物館看傳統大雕展品時，一定有另一番感受。

作者：九龍三育中學梁詠梅校長



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