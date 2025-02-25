直資聚賢｜大熊貓也是熊

文：保良局羅氏基金中學梁永健副校長

近來香港一片熊貓熱，很多人卻不知道，大熊貓是世上現存八種熊之一（其餘的是北極熊、棕熊等）。一月中，我校三十多位初中和高中同學前往四川考察大熊貓生態。在當地繁育基地安排下，我們可以極近距離與大熊貓相處，深入觀察牠的龐大體形、尖銳牙齒和利爪。尤記得大熊貓不費吹灰之力就把胡蘿蔔、竹筍咬斷的一幕，令不少同學對這「人見人愛」的物種刮目相看。成年大熊貓雖然可愛，但也多是只可遠觀，因此護理員也絕少跟牠們亳無阻隔地「同框」出現。



（香港直接資助學校議會提供）

大熊貓的身體結構本來就是為吃肉而設，因此牠不太會消化植物；但正因「消化不良」，大熊貓的糞便成了重要的科研材料──當中既帶有牠的脫氧核糖核酸，可以追蹤「物主」，也反映牠的進食習慣、身體狀況、行走方向等。回想起同學一一拿著大熊貓糞便跟護理員學習「便便的科學」──綠色的是竹子、紅色的是胡蘿蔔……同學有時又靠近便便嗅一嗅（其實只有植物纖維的氣味），也甚是有趣。想不到一坨糞便蘊含了這麼多科學概念。這樣極具學習效能的一課，也只能親身到繁育基地才可體驗。

（香港直接資助學校議會提供）

親身體驗才算是學習

小熊貓也是旅程的重點研習物種。同學們花了一個下午利用竹幹、竹葉、麻繩等材料為小熊貓製作豐容物。同學們畫草圖、拿材料、又請繁育基地職員幫忙破竹、鑽洞，創作豐容物，務求要小熊貓覓食時多動腦筋，增添樂趣。更難得的是同學們展示製成品時，護理員親自給予回饋。記得有同學把豐容物設計得高高的，表示要讓小熊貓跳來跳去；不過護理員指小熊貓不太會跳，大家頓時笑翻了。但正正是這種經歷，大家都牢牢記住了小熊貓的習性。這樣的STEAM課堂，比我過去觀摩的都還要實在！

（香港直接資助學校議會提供）

在護理員和科研人員多年的努力下，大熊貓數量一直上升，至今已越二千隻，威脅程度也從「瀕危」降為「易危」。雖然現時香港正規課程與大熊貓未有直接結連，但同學走出課室、親身嘗試，建構知識之餘亦建立價值觀。同學了解到國家對大熊貓保育的努力，也親身體會維護生態安全對國家以至全球生態穩定的重要，並把學習所得應用到其他課題上，這點更是關鍵。是次旅程只有短短五天，除到訪兩個繁育基地外，也到三千五百米的高山考察高地植被，又測量不同海拔的氣候要素、在夜間尋訪野生動物。行程雖然緊湊，但我欣賞同學積極嘗試，為自己留下創舉：第一次看雪、第一次攀高山、第一次極近距離觀察大熊貓……這些都是學生的自身經歷，促進高效和高階學習——學生的經歷，加上教師的總結，有效的學習就出現了。

作者：保良局羅氏基金中學梁永健副校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

