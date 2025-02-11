直資聚賢｜多方共建升中銜接多部曲　助新生適應學習模式

文：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長

無論對孩子還是家長而言，從小學過渡至中學，都是一次關鍵的轉變。



有感適應新環境，並非一朝一夕的事，基督教中國佈道會聖道迦南書院由二月至七月初，均舉辦不同的升中銜接活動。例如在二月，便會率先邀請準中一學生家長到校，參與家長學堂，為家校合作奠定基礎。因為在培育孩子成長路上，家校兩者相輔相成。家長學堂的講座內容，涵蓋了親子閱讀、性教育、家長抗逆力、正向教育等，望能提升家長支援孩子的能力。



（香港直接資助學校議會提供）

讓準中一生適應新的校園生活，知易行難。因此我校將於今年中旬，邀請準中一學生參與體藝日，初步體驗中學活動模式之餘，亦能認識老師和同學，為九月開學作好準備。

到了暑假，除了有關學習技能的中一銜接課程，我校的「基督少年軍」亦會舉辦暑期成長訓練營，讓中一新生體驗制服團隊的訓練。透過歷奇、高空繩網、步操、繩結等活動，領會合作精神、解難和對抗逆境的態度。更重要的，是認識基督真理。

（香港直接資助學校議會提供）

整體配套中，我校為幫助學生適應英中的學習環境，課程上亦作出統整。每周為中一學生，提供一節跨課程語文學習課堂（Language across the Curriculum），讓中一學生掌握不同學科的英文詞彙，並提供發音、拼字和答問技巧，冀能給予學生額外幫助。此外，我校根據學生的中、英文程度，劃分為五個組別，藉以照顧學生的能力差異。提升學習效能方面，我校亦為中一學生安排工作坊，教授筆記處理和複習的框架，培養學生自主學習的習慣。

我相信要讓銜接過程順利、加強學生適應能力，更需要家長、小學及中學三方，並肩扶持。因此在去年九月初，我首次推行「回迦一聚」計劃，親自約見中一新生家長，除了想了解孩子升中後所面對的挑戰外，亦鼓勵家長支持孩子，擴闊視野，在學業以外認識自我，找到自身的獨特性。

我校團隊最近有幸探訪了幾所小學，深刻感受到她們在音樂、體育和藝術等全方位配套設施上，鼓勵學生在多元領域中，探索自己的興趣和潛能，亦造就不少讓學生展示才華的舞台。作為中學校長，我深信中小學之間建立良好的夥伴關係，能為學生的成長，創造更好的條件。

正因如此，本校於去年十二月舉辦「中學校園生活觀摩體驗日」，安排小六學生與本校中一學生配對，以小伙伴形式體驗中學的課堂、參與校園活動、遊走校園不同角落。此活動不但讓小六學生，對升中生活有初步認識，亦使我校學生學習待人接物和溝通技巧，提升領導能力。

我深信教育最重要是「陪伴」，與學生建立關係，與他們同行成長，建立正確的價值觀。再加上我校著重學生的靈命栽培，藉著宗教課堂、基督徒團契、福音周等活動，使學生認識基督真理，在信仰氛圍的校園下，茁壯成長。

「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」（箴言 22:6）

作者：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

