校長灼見｜既然逃不過考試，不如正面看待最為妙

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

人生有多少次考試？每個人自出生可能由兩歲開始就要面對不同形式的考試，所以把考試看待為朋友可能是最明智的選擇。



學校增加日常評估，以多元化的模式評估學習成效，減輕考試壓力。（張樂霈校長提供）

當考試成為生命的一部分，就能以積極的態度去面對，善用考試促進成長，善用考試鍛練耐力，善用考試裝備自己。要令考試被視作一件「正面」的事，無論自己、家長、學校、社會也需有共識，共同朝著一個方向前進。

考試促使孩子作恆常温習

只要學校把傳統考試略為轉型，由「一試定生死」改為多個「小測」、「小評」，把考試的風險降低，甚至在沒有預早通知學生下的情況進行，學生因而養成恆常温習的習慣。我校逐步加入日常評估，以多元化的考試，多角度評估學生的表現。家長亦需轉變對考試的概念，倘若孩子在一次考試中表現欠理想並不代表全部，家長宜與孩子培養日常習慣，預備孩子隨時接受「突擊」測驗的能力。

考試為孩子培養正確的價值觀

考試的確為學生和家長帶來壓力，但如能好好處理，家長及孩子卻可把負能量轉為正能量，考試也可以有益處。要應付考試，學生需有一定的堅持，抵擋身邊的誘惑並專心準備。同時，考試有助培養學生自我管理的能力，學校也可以藉一些工具教導學生管理時間，以平衡學業、活動、休息及玩樂的時間。

考試為孩子奠定下一個目標

考試的成果其實可以作為孩子自我檢視的好工具，所以考試過後的檢討工作不容忽視。在學校層面上，老師除了給學生解說難題、做試後分析外，也應該善用分析結果回饋課堂教學，甚至整個科組的目標。在家長層面上，家長可利用考試成績與孩子作檢討，檢視學習習慣和方法，也為下一次的考試定下進步的目標。

無可置疑，「考試」聽起來好像很可怕，但「考試」也可以帶來一點動力，藉著考試全方位提升學生的心理素質及態度，為迎接未來的挑戰作好準備。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

