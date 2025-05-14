校長灼見｜資訊時代的孩子：科技高手，生活能手？

文：天佑小學校長李喜森

不知道大家有沒有同感？現代的學生，雖然生於資訊爆炸、科技發達的年代，無論在搜尋資料、使用應用程式（APPs）等，樣樣精通，完全難不倒他們。惟自理能力、理財概念和做人處事等方面的能力卻出現了不少問題。以下嘗試與大家分享一下。



1）自理能力

現象觀察：

日常基本生活技能缺失：部分學生缺乏基礎家務能力，如簡單的烹飪、執拾家居；

過度依賴科技與他人：如時間管理會依賴電子鬧鐘、面對問題時會習慣 "即時求助" 而非自主解決；

抗逆力不足：遇到生活瑣事易產生焦慮，缺乏解決問題的耐性。

成因：

家人過分保護，事事代勞，導致孩子沒有機會自己學習；

科技太方便了，雖然智能設備簡化了生活的流程，但同時也弱化了孩子動手做的能力與責任意識；

學業壓力大，重視生活技能的相對少。

2） 理財觀念不成熟

理財工作坊。（校長提供）

現象觀察：

孩子在花費前沒有經過深思熟慮，「想要」就買，沒有理會是否真的有「需要」；

平日習慣使用電子支付方式，欠缺金錢實在的感覺；

從小沒有養成儲蓄的習慣，缺乏財務規劃的意識。

成因：

在學校正規課程當中，沒有教授理財的課題和相關的知識，故沒有相關的訓練；

社交媒體營造“消費主義”的氣氛熾熱，網紅經濟氾濫，容易造成非理性的消費；

現代的家庭經濟條件不俗，孩子們容易向父母取得豐裕的零用錢。

3. 崇尚個人主義

理財工作坊。（校長提供）

現象觀察：

孩童常常以自己為中心，忽略他人的感受；

重視自己的自由多於責任，不願依從既定的規矩；

團隊合作能力較弱，缺乏溝通與妥協的技巧。

成因：

家庭結構的轉變，獨生子女的比例上升，強調自己的重要性；

經常受社交媒體的影響，不懂易地而處；

西方個人主義的思想的冒起。

看到以上的分享，不知道身爲家長，您們有甚麼感覺？而作為學校，我們和家長一樣，始終關注孩子的全面發展。那我們可以做甚麼來幫助孩子健康地成長？

就以本校爲例，我們早已在非正規課程裏面，例如在「生活指導課」內加入有關生活技能與理財教育的課題，包括模擬財務遊戲、時間管理、穿鞋帶、執書包、摺衫……另外，我們也有積極推動服務學習，讓同學們清潔海灘、大掃除、到幼稚園講故事及宣揚愛德；並且在常識科，透過運用不同的思考工具作“時事評論”，以訓練他們的批判思維。

服務學習：幼稚園見故事。（校長提供）

至於在家庭方面，各位家長要學會適度放手，並爲孩子創造實踐的機會，讓孩子從小學會做家務。不然的話，他們將來很難獨立地照顧伴侶和自己的孩子。另外，即使自己有經濟能力，也不宜給予孩子過多的零用錢，因爲只有在不足夠的情況下，孩子才學會認真地思考，以及懂得如何儲蓄和分配開支。

我們要知道，在學校學到的知識是成長的基石，而生活能力、價值判斷等，才是支撐孩子終身發展的底座。讓我們一起努力，幫助孩子在掌握科技工具的同時，也能建構好生活的根基，燃點他們美好人生的燈塔。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：

李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

