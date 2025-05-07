校長灼見｜良好的親子關係建基於「心」和「口」

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

常常聽到孩子和父母以下的心底話：

孩子說：「父母根本就唔錫我⋯」；

父母說：「比個良心你當狗肺！」；

孩子說：「你們都唔明白我！」；

父母說：「我食鹽多過你食米！」。

現今很多時候，我們都會聽到孩子和父母互相埋怨，孩子覺得父母煩厭，只會管制他們，從來不明白他們；相反，父母覺得孩子不長進、不聽話、不欣賞他們的付出⋯⋯所以無論我們在任何的角落，都會聽到孩子與父母的「對罵」，更甚的會看到他們動手。但所謂「切肉不離皮」，相信孩子和父母的心底裏一定最疼愛對方，但為何會出現這些情境呢？作為父母可以怎樣與孩子好好溝通，大家維繫互相尊重和包容的關係呢？



筆者學校舉辦家長講座，邀請專業人士講解家長與孩子有效的溝通技巧。（校長提供）

父母的說話需帶有同理心

父母與孩子說話的時候，需從他們的角度出發，尤其是在孩子遇到挫折的時候，更需要留意說話能讓他們感受到你的關心抑或是雪上加霜。

孩子在比賽中輸掉了，父母很多時候會說：「你有無盡力㗎？我已經叫你平時練習認真一點⋯⋯」這樣說只會令孩子覺得父母不明白他們，沒有體諒他們在比賽中遇到的壓力、挫折和問題，只是不停質問，這樣令孩子感到無奈、不開心甚至憤怒，所以下次遇到類似的情況，父母可以這樣說：「我們明白你會覺得失望和失落，但我們知道你已經盡力了，你今天的表現已經是我們心目中的冠軍了！」

父母的說話勿帶有疑心

父母有時候對孩子有一些既有的想法，每當孩子未能達到他們心目中的期望，自然就會抹殺了孩子的一切付出，再有一連串的帶有對孩子不信任的「理論」，使孩子不但沒得到父母的安慰，更令他們感到不被尊重，心中的不忿不減反增。

孩子派回考試卷，沒有考到理想的分數，這時父母就開始他們的「理論」講話：「你又話已經温好晒，最後又是咁低分⋯⋯」、「我已經叫你溫多幾次，淨係讀出聲唔足夠，要寫多啲生字，你又話識⋯⋯」、「下一次考試前一個月就要停晒所有活動⋯⋯」其實在這刻以「理論」代替了溝通，實在已經補救不到成績，倒不如可以這樣說：「我們知道你也希望考到90分以上，只是一時失手⋯⋯」就算父母真的見到孩子可以做得更好的地方，也應先肯定他們的努力，再於稍後教導他們如何改善自己。

父母的說話需給予信心

父母一直希望孩子是最好的，所以都理所當然與其他的孩子作比較，人家的孩子所做的都比自己的優勝，這樣令孩子覺得自己不及他人，漸漸就失去自信，不願接受挑戰，也會害怕失敗。

孩子興高采烈地告訴父母他的小提琴老師說他下年可以報考二級，老師鼓勵他努力練習，可惜，父母聽到後卻無奈說：「你學咗兩年先考2級，但你班上有同學學咗一年已考3級，點解你咁差，一定係你平時練咁少，嘥晒我啲錢⋯⋯」孩子聽到後一定很傷心，因為原來希望被父母讚賞，卻換來一些打擊孩子信心的說話。父母應該欣賞孩子的堅持及鼓勵他們發展興趣，倒不如說：「恭喜你！只要你堅持練習，專心上課和多練習，你一定會成功，我們對你有信心。」孩子聽到後實是多了一份支持和信心，不怕困難勇於嘗試。

父母要明白孩子很重視他們的說話，所以要多說有同理心、沒有疑心和給予信心的話，不單能培養正面、自信和堅毅的孩子，更能建立良好的親子關係。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

