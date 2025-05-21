校長灼見｜玩具拍賣樂：3個方法培養孩子的理財智慧

文：天主教伍華小學馮朗校長

現今社會，科技日新月異，購物方式也隨之改變。孩子們從小接觸網路，透過螢幕輕輕一點，琳瑯滿目的商品便唾手可得。「網購」的便利性，在無形中模糊了金錢的價值和獲取的過程。近年研究指出，從小接受理財教育的孩子，不僅更懂得珍惜資源，也較能延遲享樂，為長遠目標努力。若小學階段缺乏適當的理財教育，孩子們容易養成「想要就買」、「花錢如流水」的習慣，長大後可能面臨財務管理困難、負債累累等問題。



（校長提供）

以下為3個有趣方法幫助孩子們建立理財概念

1. 鼓勵孩子記錄零用錢的來源與用途，並將零用錢分為「儲蓄」、「花費」和「分享」三個部分。

2. 家庭財務小幫手：體驗賺錢的價值

設計一些孩子力所能及的「家庭任務」，完成後給予適當的獎勵（非金錢獎勵亦可，例如：額外的遊戲時間）。也可以讓孩子參與家庭預算討論，了解家庭支出的項目。

3. 模擬商店小老闆：學習交易與定價

小朋友們可以為自己的商品定價，學習如何吸引顧客，並在交易過程中體驗買賣的樂趣。老師或家長可以引導他們思考成本、利潤等概念。透過這個活動，孩子們能初步了解市場運作，學習如何做出商業決策。

同學們熱烈地競投。（校長提供）

為了培養孩子們的環保意識和初步理財概念，本校與家長義工攜手舉辦了一場「伍華玩具銀行拍賣會」。玩具收集日當天，孩子們興奮地帶來了各式各樣的環保玩具。拍賣會現場氣氛熱烈，孩子們手持「玩具銀行券」，聚精會神地聆聽著老師的講解，眼中充滿了期待。

拍賣正式開始，孩子們紛紛舉起手中的「玩具銀行券」，踴躍參與競投。他們認真地考慮著自己擁有的「貨幣」，謹慎地做出購買決策。當心儀的玩具被成功拍下時，孩子們的臉上洋溢著燦爛的笑容和難掩的興奮。他們小心翼翼地捧著自己的「戰利品」，與身旁的同學分享著喜悅。

現今社會，網購普及，容易讓孩子們對金錢價值產生模糊觀念。因此，從小培養理財概念至關重要。及早建立正確的理財觀念，如同為他們的人生裝上一把保護傘，讓他們在未來的道路上能夠更理性地規劃財務，做出明智的決策。

天主教伍華小學馮朗校長。（校長提供）

作者簡介：

馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

