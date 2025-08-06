校園天地｜元朗天主教中學3位DSE考生獲派三大　薪火相傳回饋母校

三位元天學生：許家誠、謝潤智及張名揚，憑藉堅毅精神及師長的悉心栽培下，成功於文憑試中取得優異成績，全部考獲香港三大院校錄取資格，其中謝潤智同學更在放榜前已獲香港大學理學院錄取。他們不忘母校培育之恩，主動為學弟學妹補習英文及數學、分享應試心得及大學面試技巧，以實際行動回報學校，展現「薪火相傳，以愛還愛」的精神，充分實踐元天「地鹽世光」的校訓精神。（內容由元朗天主教中學提供）



克服英語障礙 恩師栽培定路向

許家誠同學，在文憑試中取得數學5*、M1（微積分與統計）5*及化學5*的佳績，中文科亦考獲5，六科總分達30分，透過聯招獲香港科技大學計算機科學及工程學系錄取。家誠於中一時由內地移居香港，他特別感謝英文科老師的指導：「當時我的情緒特別緊張，老師每週為我們安排額外口語練習，幫助我突破心理障礙，使我從不敢開口到現在能自信表達。」

謝潤智在放榜前已獲香港大學理學院取錄。（元朗天主教中學提供圖片）

謝潤智同學於中文科奪得5*，地理及生物科均考獲5，更在放榜前已獲香港大學理學院錄取。「中三插班後，我開始對自己的未來感到迷茫，也沒什麼夢想。在升就組老師的建議下，我參加了由招商局舉辦的『百人生涯規劃大使培訓計畫』，在那裏我瞭解到什麼是生涯規劃。之後，我逐漸找到自己的未來發展方向，我希望將來能從事與生態系相關的職業，這也是堅定了我入讀港大理學院的決心。」他分享道：「之後學校為我們安排針對性補課，老師更犧牲午休時間為我批改額外寫作練習，這份恩情，將銘記於心。」

張名揚父親為兒子考入中大理學院喜極而泣，感謝學校的栽培。（元朗天主教中學提供圖片）

張名揚同學於生物科取得5*，化學科考獲5。他回憶道：「家住深圳的我，因疫情經歷了三年網課，老師們特意為我調整Zoom時間，課後還單獨開設課堂，不厭其煩地解答我學習上問題。」憑藉師生同心、突破難關的毅力，他最終考入香港中文大學理學院，達成夢想。

無私回饋 彰顯「地鹽世光」精神

為幫助學弟學妹少走彎路，許家誠及謝潤智二人組織學習小組，在暑假期間返母校替小六升中一的學弟學妹補習。許家誠同學負責數學科輔導：「我們仿效老師當年的方法，先為其建立基礎概念，再針對公開試題型進行特訓。」謝潤智同學則主要分享應試技巧：「特別提醒學弟學妹要注意時間分配，這是我在老師指導下，悟出的成功關鍵。」兩人均指出，現在就讀科大四年級的大師兄何文謙，也不時回校與他們分享當年取得5科34分佳績的心得。於是承諾會繼續將元天薪火延續下去，成就更多元天人！

為幫助學弟妹少走彎路，三人組織學習小組，在暑假期返母校替小六升中一的弟學妹補習。（元朗天主教中學提供圖片）

校長讚揚 彰顯校訓

元朗天主教中學黃見儀校長表示：「見證三位同學從初入學時的忐忑，到今日擁有卓越的表現，這正是『地鹽世光』精神的最佳詮釋。他們接受師長的『光』，讓自己成為地上晶瑩剔透的鹽，再把『光』繼續傳遞，照亮更多學子。」校長特別感謝全校老師的付出，為不同特質的學生進行「個性化培育」，認為這充分體現元天「活學自主 以愛育才」的教育理念。

現在就讀科大四年級的大師兄何文謙，也不時回校與我們分享他當年取得5科34分佳績的心得。（元朗天主教中學提供圖片）

展望未來 貢獻社會

即將升讀大學的三人承諾會持續回饋母校，為學弟學妹提供支援。他們的故事證明，在元天師長的愛心培育下，每個學生都能發光發熱，照亮他人。

（內容由元朗天主教中學提供）

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