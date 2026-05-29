校園天地｜當小王子住進佛梁圖書館　一場關於夢想與守護的旅程

學生閱讀動機普遍偏低的情況下，如何讓經典文本由「要讀」轉化為「想讀」，是語文教育需要回應的重要課題。香海正覺蓮社佛教梁植偉中學（下稱佛梁）以《小王子》為核心文本，策劃「莫忘童心」主題閱讀活動，嘗試以「主題策展式閱讀」結合跨學科學習元素，將閱讀由紙本延伸至多重感官與情境體驗，建構兼具文學理解與生命反思的學習歷程。（內容由香海正覺蓮社佛教梁植偉中學提供）



從閱讀到實踐：一場跨學科的教學協作

本次活動最顯著的突破，是將靜態的藝術展覽轉化為一個充滿互動的教學場域。其中，中文科的參與為活動注入了豐富的文學內涵。透過將展覽與晨讀冊、課堂教學相結合，老師們引導學生深入文本，將《小王子》中的文學原型與《小王子的領悟》中的哲學反思緊密連結。這不僅是圖書館的單一活動，更是一堂生動的、跨學科的深度閱讀課。

（香海正覺蓮社佛教梁植偉中學提供）

課程設計與推展：以「星際實踐」為主軸的學習歷程

整個閱讀活動的課程設計以「星際實踐」為主軸，細心鋪陳了由引入、體驗到反思的完整學習歷程。在導入階段，教學團隊並非直接講授，而是透過晨讀材料向學生拋出引導性問題，例如：「書中的玫瑰為何既驕傲又脆弱？你身邊有像玫瑰一樣，需要你用心呵護的人嗎？」這種以問題驅動的閱讀方式，有效點燃學生的好奇心與閱讀動機，並為後續的體驗建立認知基礎。

（香海正覺蓮社佛教梁植偉中學提供）

接著，活動的體驗核心在於將圖書館空間徹底轉化為一顆「B612星球」，營造出一個沉浸式的閱讀環境，讓學生在此進行「行走式閱讀」。他們會依序進入不同的主題區域，在具體的情境中親身理解文本的深刻意象。例如，在由學生共同創作的「玫瑰花海」中，每位同學都將自己珍視的一個名字或一件事寫在紅卡紙上，親手折成玫瑰，匯入花海。一位同學分享道：「當我看到上百朵寫著不同心事的玫瑰匯集在一起時，我突然明白了，為什麼小王子的那朵玫瑰是宇宙間獨一無二的——因為那朵玫瑰，有他的故事。」而在「孤島」與「孤獨診所」的空間裡，學生則被引導去思考人際關係與內在情緒。在一個只有柔和音樂的角落，有同學在一張匿名卡片上寫道：「害怕自己不夠好，所以不敢和別人深交。」這樣真誠的分享，讓其他同學發現原來自己並不孤單。這種體驗式的學習設計，讓學生不再只是被動地閱讀故事，而是在參與中理解文本，真正實踐了「做中-學」的教育理念。

（香海正覺蓮社佛教梁植偉中學提供）

為了進一步深化學習，活動還結合了數碼科技。當學生站在「點燈人」的星球展區前，用平板掃描QR Code後，螢幕上不僅出現了原文，還附帶了一個哲學問題：「在你的生活中，是否存在著像點燈一樣，看似重複卻充滿意義的事情？」一位同學反思道：「這個設計讓我停下來思考，原來『責任』和我每天堅持練琴是相連的。」這種虛實結合的學習模式，不僅提升學生的參與，更有效強化閱讀深度，幫助他們從文學閱讀過渡至深刻的價值思辨。

夢想在「未來郵局」萌芽

活動最後以「未來信箱」作一個溫柔總結。在這個靜謐的空間裡，沒有評分，沒有標準答案，只有一疊信紙和一個投遞夢想的信箱，讓學生在沒有考核壓力的情境下，與未來的自己進行一場最真誠的對話。從一張張寫得密密麻麻的信紙中，我們看見了這次閱讀旅程在學生心中泛起的漣漪，這種「去評分化」的設計，反而催生了最真實、最深刻的思考。我們看到，有熱愛繪畫的同學在信中用力地寫道：「給十年後的我：希望你還在畫畫。這次活動讓我想起，畫畫時的我才是最快樂的。請你一定不要放棄！」這是閱讀重新點燃了他對個人興趣的肯定。也有同學在反思人際關係後，給自己許下承諾：「我總是在意成績單上的排名。但在『孤獨診所』看到大家都有煩惱後，我在信裡告訴自己：『學著欣賞自己的獨特，而不是只盯著別人的優點。』」這顯示了閱讀已悄然轉化為學生自我認識與接納的過程。

（香海正覺蓮社佛教梁植偉中學提供）

（內容由香海正覺蓮社佛教梁植偉中學提供）

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