校園天地｜Mapcraft︰誰都可發光　只要找對地圖

化特別需要為特別天賦：全港首創地圖教學法

地圖對多數人不過是導航工具，但對這群腦力多元孩子而言，卻是他們理解世界的語言。校園裡總有一位「沉迷」畫地圖的學生，不少人輕易認爲他們是「低學習動機」。深培中學亦有這樣的學生，但只要你願意花時間聆聽，他便會拿著自繪的地圖滔滔不絕地解釋每條線的用意。看著他發光的眼睛，我不禁自問：這些所謂「低動機」的孩子，是否只是未遇到合適的學習媒介去發揮他過人的好奇心和視覺空間思維？（內容由基督教四方福音會深培中學提供）



所以，爲了發掘共融教育的更多可能，深培中學今年採用Mapcraft的地圖教學法教授植物科學，由初中腦力多元學生主導探索，而導師陪伴在側，適時引導，讓學生在安全的環境下自由探索。

同學們在熟悉的屯門社區拾取落葉、尋找果實、觀察樹皮，將所探究的知識一片片填進地圖裏。（基督教四方福音會深培中學提供）

由背誦者回歸至探究者

沿校門走向仁愛街市，同學路過一棵被剪成「齊陰」的大榕樹，他們問：「為什麼要這樣剪？」「氣根碰到地面會怎樣？」這些問題在傳統課堂幾乎聽不見。

同學們觀察被修剪的氣根並學習樹木的組成部分。（基督教四方福音會深培中學提供）

到了仁愛街市，同學們要用沿途所學的植物部位為食物分類。「原來蓮花種子可以吃！」「白蘿蔔是根部，難怪日本人稱它們為『大根』！」更有趣的是聽他們爭論番薯和薯仔是根還是莖——爭論聲伴著笑聲，此起彼落。

誰說上課必須端坐無聲？這群激烈討論的學生，豈不像一群熱情的研究者？

學生拼貼葉片創作「實作知識地圖」，觀察植物從生長到枯萎的轉變，從中掌握葉片生理變化的科學原理。（基督教四方福音會深培中學提供）

研究印證：開拓腦力多元學習新可能

回到學校，他們製作「實作知識地圖」進行復習。比起活動前測，他們在活動後的小測進步了整整67%。

一個月後，更有逾八成學生能憶述所學。創辦人蔡樂晴指出，地圖教學法結合體驗式學習、繪畫、蒐集、書寫等多元學習模式，讓腦力多元學生得以發揮所長。

不僅如此，當同學放下手機，用五感感受世界時，聯想力油然而生。「雪花猶如榕樹枝上輕輕飄落的落葉」這充滿意境的句子是其中一位參加者在中文課時說出的。不如之前單薄的比喻--雪花像棉花糖或像雨，這句比喻讓我想象到這位學生探索時抬頭靜觀落葉飄落的模樣。

一名學生表示她在地圖探索課程中發掘了很多平時沒有留意的事物。（基督教四方福音會深培中學提供）

數據無法呈現學生發光的眼睛。在每一位常被誤解為「低動機」的腦力多元學生體内都蘊藏著一顆種子，等待著合適的教學方式，讓他們發現自己與生俱來的好奇心和學習能力。

這正呼應Mapcraft的宗旨 --「誰都可發光，只要找對地圖。」

這群由為腦力多元過來人和照顧者組成的跨專業團隊經過兩年於港大心理學研究和與多間中小學進行試驗，研發以地圖思維為本的教學法，致力賦能予這群腦力多元的學生，希望未來更多學生能找到自己的閃光點！

腦力多元是指人類大腦功能和體驗世界方式的差異，包括自閉症和讀寫障礙。

（內容由基督教四方福音會深培中學提供）

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