校園天地｜樂韻慶八秩　篤行育新才—香島中學80週年校慶系列活動

2026年4月20日晚，香島教育機構於香港大會堂音樂廳舉辦「樂韻同心 共譜華章」音樂會。香島中學、天水圍香島中學及將軍澳香島中學三校以悠揚樂韻共賀香島中學八十華誕，逾千名嘉賓、家長、教師和學生出席盛會，場面熱鬧溫馨。（內容由香島中學提供）



音樂會節目豐富多元，展現香島三校豐碩的音樂成果：中國鼓隊鏗鏘有力、古箏與大提琴的合奏別具創新意義、無伴奏合唱展現細膩和聲。三校合唱團與管弦樂團更攜手奏響青春之歌。尤為可貴的是，師生與家長攜手演繹音樂之美，正是「香島齊心」精神的最佳體現。最後，一眾嘉賓帶領齊唱《香島之歌》，象徵着香島精神的薪火相傳，場面感人至深。

音樂會貫徹香島的優良傳統，誠如香島教育機構葉燕平主席所言：「香島中學傳承八十年愛國主義教育薪火，以『德、智、體、群、美』五育並重的優良傳統照顧學生多元發展，積極善用樂團、合唱團及各類音樂興趣小組等平台，傳承優良中華傳統文化。音樂會美好的旋律將化作我們前行的力量，全體香島人將繼續秉承『守正創新』的精神，為香島、為社會、為國家，譜寫更加輝煌的新篇章！」

AI教育論壇大合照（香島中學提供）

主講嘉賓張澤松教授（香島中學提供）

三校合唱團表演（香島中學提供）

專家雲集探討「AI賦能」教學新趨勢 ——聯校教師AI教育論壇

於2026年4月21日舉行以「AI賦能的學與教」為主題的教育論壇，除了三所香島中學及香島專科學校的教師參與外，更吸引了14所本地中學的教育界同工出席，深圳亞迪學校教師團隊亦專程赴港出席，共同探討人工智能如何重塑現代教育模式。

活動由香港城市大學協理學務副校長張澤松教授擔任主題演講嘉賓。張教授分析了生成式人工智能（Generative AI）的變革契機，強調AI其核心價值在於為學與教「賦能」（Empowering），而非取代教師的角色。

平行分享環節是本次論壇的另一亮點，共18組的專題教學分享講座得到「行政長官卓越教學獎教師協會」的大力協助，邀請到 21位獲獎教師進行經驗分享，範疇涵蓋中文、英文、數學、STEAM 及價值教育等 16 個不同領域。包括將 AI 工具融入課堂，例如英文科利用 AI 發展學生的自主學習能力、數學科以科技實踐「發現式學習」等。來自深圳亞迪學校的專家教師，則分享科創教育生態構建及「三師課堂」的實踐經驗。

是次論壇展現教育界同工積極應對科技挑戰的決心，教育機構期望持續推動教師專業交流，為打造更具活力的學習環境邁進，以實踐「香島齊心 守正創新」的理念。

古箏與大提琴合奏（香島中學提供）

中國鼓隊（香島中學提供）

（內容由香島中學提供）

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