校園天地｜香港仔工業學校：天文科學西藏考察　點燃學生求知熱忱

帶學生去西藏看星星，聽起來是極致的浪漫，但對這群香港仔工業學校的師生來說，現實更像是一場體力與意志的極限挑戰。在校友「星河科研社」社長方浩翔師兄的鼎力支持下，硬是在平均海拔四千米以上的高原，為孩子開闢一條通往宇宙與心靈的考察路。（內容由香港仔工業學校提供）



很多人問：為什麼要跑這麼遠？答案就在那片遠離都市光污染的深邃夜空中。當師生告別拉薩的日光，深入羊卓雍湖與普莫雍措的無人之境，挑戰才真正開始。在血氧急降、寒風刺骨的深夜，平日在冷氣房裡的「無所不能」會瞬間被嚴寒擊碎。學生唯有直面自身的脆弱與局限，當抬頭看見橫跨天際、觸手可及的銀河時，那種震撼才最為純粹。這不僅是物理知識的驗證，更是一次意志的修煉，讓他們明白追求學識需要一份抵禦疲累、突破自我的堅持。

世界屋脊仰望銀河，觸手可及。 (香港仔工業學校提供–學生拍攝)

香工人的傳承：資深師兄的專業領航

這趟旅程最獨特之處，在於那份濃厚的「香工情」。一切開端於方浩翔師兄對母校的回饋，他自十二歲加入香工天文學會，成就了日後在香港天文學界的地位。這種聯繫遠非一般考察團可比；那種「大哥哥」式對師弟的傾囊相授，讓學生在稀薄氧氣中感受到的溫暖格外真實。這份舊生的支持，讓師弟有機會親歷西藏的壯麗，看見宇宙的無垠，更學會在逆境中尋找突破。

海拔四千米無人境地，極限攝星。（香港仔工業學校提供）

漫步西藏聖湖邊，細聽自然聲音。（香港仔工業學校提供）

高原上的極限挑戰：看見自我的渺小與堅持

觀察這班孩子的成長也很有意思。中一級的李俊霆第一次從課本走進現實，手忙腳亂地操作望遠鏡、對照星圖。中三級的葉昊峰則細緻許多，他開始研究雲層厚度與環境因素如何干擾影像。而到了高年級，中四級的張智皓則能從地理緯度的專業視角分析觀星差異；中五級的余紹偉更能精確辨認出「七姊妹星團」。這種體驗式學習帶來的果效，是任何課堂講授無法取代的。

這七天的旅程，讓孩子們意識到手中的資源與學習機會並非必然，從而學會感恩。在壯闊星空下，他們看見了自己的渺小，卻也因此點燃了突破限制、追求新知的熱忱。願這份對知識的渴望與堅韌的意志，引領這群香工孩子在未來的道路上走得更遠。

高原共度極限挑戰。（香港仔工業學校提供）

（內容由香港仔工業學校提供）

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