校園天地｜「昔珍藏韻·新亞傳承」：文物走進校園　重塑歷史記憶

初夏五月，新亞中學校園內迴盪著悠揚的古箏韻律，為一場跨越數千年的文物展覽拉開序幕。為推廣中華文化認同感及保育教育，新亞聯袂慈善機構「昔珍薈舍」，於圖書館舉辦「昔珍藏韻·新亞傳承」中華文物展。這場展覽不僅是一次文物的陳列，更是一場歷史與現代的對話，開幕典禮由「昔珍薈舍」主席李百貴先生、香港中文大學新亞書院前院長黃乃正教授及多位文化界人士蒞臨主禮，共同見證文化種子在校園中萌芽。（內容由新亞中學提供）



「昔珍薈舍」主席李百貴先生「以與文物對話」為題向學生分享。（新亞中學提供）

國寶現身：從新石器時代工藝到民國時期的鈔票

步入展場，彷彿踏入了一條凝固的時間長廊。六十餘件珍貴展品橫跨了從新石器時代到民國時期的漫長歲月：仰韶文化的陶罐訴說著遠古的質樸，夏朝的灰陶三足盉反映了禮制文化和精湛的製陶工藝，而威嚴的清代道光聖旨與精細的藍地納紗龍紋吉服袍，則讓人直觀感受到帝皇的氣派與審美巔峰，從日治時期的軍票明白珍惜當下和平穩定與法治健全的社會環境。李百貴先生在開幕講座中，以深入淺出的方式引導學生解讀文物背後的符號與記憶。透過他的講述，唐代的釉陶牛車不再僅是陳舊的陶偶，而是盛唐繁榮生活的縮影。這些觸手可及的歷史切片，有效激發了學生內心的民族認同感，讓愛國情懷在欣賞工藝美學的過程中自然流露。

展品之一有清代藍地納紗龍紋吉服袍。（新亞中學提供）

結合AI科技激發學生文化認同

新亞在推動文化教育上，展現了結合傳統與創新的前瞻視野。展覽期間，學校將抽象的歷史概念轉化為豐富的感官體驗，試圖從「做中學」與「學中思」裡觸發學生的探索意欲。校方巧妙地將 AI 科技融入傳統文化教育，學子們不僅利用人工智能撰寫「文物保育計劃書」，更透過編程技術創作出栩栩如生的文物紙偶凸輪玩具。校方亦舉辦校內AI與全港小學填色及創作比賽，參賽學生以清代廣彩瓷碟為藍本，發揮想像力進行美化裝飾，展現了驚人的創意。在科學實驗室裡，學生研究文物修復中的科學原理，這種跨學科的教學模式，讓原本靜態的文物在現代科技的輔助下「活」了起來，讓歷史不再是課本上枯燥的文字，而是能夠親手觸摸、思考與重塑的具體情景。

全港小學填色及創作比賽冠軍由中華基督教會基法小學（油塘）黃曉琳同學奪得。（新亞中學提供）

學生導賞傳承華夏記憶

學生導賞團帶領公眾與友校師生近距離接觸珍貴的藏品，從文物承載的時代故事中，尋找到自己的文化身份。每件斑駁的文物都像是一位長者，在校園的角落靜靜敘說著華夏文明的輝煌，等待著下一代去傳承與守護。

在學生導賞員引領下，學弟妹們可近距離觀賞文物展品。（新亞中學提供）

（內容由新亞中學提供）

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