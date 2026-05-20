校園天地｜「有得揀先至係老闆」 九大簋・自主選課激活學習動機

在香港的學校學習，學生是否只能被動接受學習任務，學習的主動權都交於老師及家長手上？本校推行的「九大簋」學習活動，正正顛覆傳統框架，讓學生成為學習的真正主人。「有得揀先至係老闆」，不只是口號，而是讓同學重拾學習動機的鎖匙。（內容由靈光小學提供）



同學才是學習的主人

「九大簋」自去年起推行，理念參考芬蘭教育，強調學生自主選擇自己有興趣的學習方向。所有活動均由老師按自身專長和興趣設計，向全校逐一簡介後，再由同學們自由投票報名。跟吃「九大簋」一樣，各樣美食擺在眼前，由同學自主選擇想吃的菜式。自己的選擇，必定是最美味的！即使是一年級的同學，我們也尊重他們的意願，讓同學成為學習的主人。

第一次製作馬賽克杯墊，好得意呀！（靈光小學提供）

「九大簋」的活動內容包羅萬有。就以上一次「九大簋」為例，喜愛創作的學生可選擇水墨畫、壁畫或iPad動畫製作；對音樂有興趣的同學則參與拇指琴或Ukulele班；動手能力強的學生會嘗試擴香石、非遺衍紙或糖蔥餅製作；科技迷則投入無人機編程與高達模型組裝；而地壺球與Pickleball等新興運動，亦為學生帶來嶄新的體驗。短短兩年間，老師已籌辦超過60多個不同活動。擴闊視野之餘，從中亦能讓同學更了解自己，發掘興趣。

哦！原來無人機是這樣控制的！（靈光小學提供）

「揀乜都得最開心！」

對學生而言，「九大簋」不只是活動，更是一段自主學習的歷程。五年級的芷喬稱：「我很期待每一次的『九大簋』盛宴，因為我能自己選擇想學什麼，全部由自己話事」。另外兩位六年級的子菱和凱晴則表示：「上次我哋一齊報壁畫，能跟好朋友一齊報名參加活動，一同在校園留下筆跡，實在太興奮！」

老師觀察到，當學生擁有選擇權，學習態度完全改變。即使課堂上較被動的學生，也漸漸變得積極主動，甚至會主動向老師請教。

大功告成！一齊看看我們設計的Henna手繪啦！（靈光小學提供）

「揀乜都得最開心！」

本年度最後一次的「九大簋」將嘗試加入「小老師」元素，與另一學生主導活動「I Teach U Learn」結合。學生可報名成為「九大簋」小老師，按自己的興趣及專長籌辦課程，讓其他同學自由報名。去年仍是四年級的妍曦稱：「去年我第一次報名化身成為和諧粉彩小老師，發覺原來做老師一點也不容易，需要很多耐性及心思。但我覺得很有滿足感，我希望長大後能成為一個英文老師！」由學習者轉變為教學者，小老師們不單需要整理知識，更要學習表達與組織能力。

謝謝學校給予發揮才華機會，讓我們為學校增添色彩！（靈光小學提供）

「九大簋」的成功，或許正正說明了一個簡單的道理：當同學擁有選擇的機會，學習的過程才會愉快，動機亦會隨之而來。就像芬蘭的教育精髓：自主選擇，發掘興趣，把學習還給孩子！

（內容由靈光小學提供）

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