校園天地｜可藝演辯嶄露鋒芒　師生同心乘風破浪

撰文：校園投稿
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嗇色園主辦可藝中學近年深耕中文演辯教育，讓無數聲音從微弱到響亮，從顫抖到堅定中蛻變，讓學生於語言藝術的舞台上破繭成蝶。（內容由嗇色園主辦可藝中學提供）

在學校的全力支持下，中文演辯隊持續茁壯，教師與學生並肩前行，使學生在被理解與被尊重中勇敢迎戰各類比賽，在多項本地及跨區賽事中屢創佳績：「馮壽如盃」中學辯論比賽勇奪最佳辯員及最佳交互答問員、嗇色園中學聯校語文比賽普通話辯論亞軍、口才大激鬥囊括普通話演講冠亞季獎、培菁盃辯論賽中學組銀獎、「三地童聲盃」演講說故事比賽中學粵語組銅獎及中學普通話組香港賽區冠軍、粵港澳大灣區「品德情意，經典詠志」教學發展研究計劃徵文及微視頻比賽初中組微視頻二等獎、全港中小學虛擬實境普通話朗誦大賽高中組優異獎及最喜愛短片獎……捷報頻傳，印證嗇色園屬校語文教育的深厚根基。

獎項背後更動人的是學生的成長歷程。可藝的演辯教育不以勝負為終點，而以培育學生成長為依歸。許多起初不敢開口、聲弱如絲的學生，在老師耐心鼓勵與真誠陪伴下，逐步跨越心理關卡，願意走上台前；在循序漸進的訓練與一次次實戰洗禮中，建立自信，學會在掌聲與質疑中站穩。

蔡曙虹老師及朱栢純老師因材施教，與學生建立深厚信任，細心發掘學生各自所長：有人思維敏捷，轉戰辯論；有人擅長演說，在舞台上披荊斬棘；有曾被視為反叛的學生，於隊中成為中流砥柱。學校重視品格培育，強調真誠表達、尊重對手、虛心求學。學生在國家安全短講及品德情意主題比賽中，親筆撰稿，讓語言成為承載正確價值觀的重要媒介。蔡老師亦因其教育熱忱與育人成效，於香港教育工作者聯會舉行的第四屆「十大最『美』教師選舉」中獲得殊榮。

薪火相傳，是可藝中學演辯文化的另一亮點。在良好師生關係的滋養下，演辯隊形成互相扶持的學習社群：資深隊員以舊帶新，畢業生於典禮上分享成長感悟，鼓勵後進勇於嘗試、敢於挑戰，傳承演辯的育人力量。學校將繼續以演辯為橋，連結自信與品格，在關愛與信任中，讓每一位學生的聲音被聽見、被尊重，並在屬於自己的天空中振翅高飛。

（內容由嗇色園主辦可藝中學提供）

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