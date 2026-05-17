校園天地｜港超球星走訪東華三院李東海小學　與50名小足球員對戰

體育運動不僅是強身健體的活動，更是鍛鍊學童心智與抗逆力的重要一環。東華三院李東海小學在5月15日舉辦了一場別開生面的校園足球盛宴，邀得香港超級聯賽球隊東區足球會的一眾職業球員親臨校園，與校內約五十名男女小足球員，以及友校東華三院姚達之紀念小學的師生進行深度交流。是次活動由家長教師會牽頭促成，旨在透過職業球員的親身經歷與技術示範，為學生注入正能量，讓他們在歡樂的氣氛中領悟堅毅不屈的體育精神。



東華三院李東海小學在5月15日舉辦港超球星校園足球活動，邀得香港超級聯賽球隊東區足球會的一眾職業球員親臨校園，與校內約50名男女小足球員，以及東華三院姚達之紀念小學的師生進行深度交流。(校方提供圖片)

東華三院李東海小學在5月15日舉辦港超球星校園足球活動，邀得香港超級聯賽球隊東區足球會的一眾職業球員親臨校園，與校內約50名男女小足球員，以及東華三院姚達之紀念小學的師生進行深度交流。(校方提供圖片)

東華三院李東海小學在5月15日舉辦港超球星校園足球活動，邀得香港超級聯賽球隊東區足球會的一眾職業球員親臨校園，與校內約50名男女小足球員，以及東華三院姚達之紀念小學的師生進行深度交流。(校方提供圖片)

東華三院李東海小學在5月15日舉辦港超球星校園足球活動，邀得香港超級聯賽球隊東區足球會的一眾職業球員親臨校園，與校內約50名男女小足球員，以及東華三院姚達之紀念小學的師生進行深度交流。(校方提供圖片)

郭子堦分享奮鬥血淚史 無懼批評堅持追夢

活動的焦點之一，是港超球員與小學生的真情對話。球員郭子堦在分享環節中，向在座師生娓娓道來職業球員背後的辛酸與高度自律。他透露，賽場上成功的背後絕非偶然，而是日復一日的堅持，例如他每天清晨五時便會起床進行嚴格訓練。

港超球員郭子堦分享球員生涯點滴。(校方提供圖片)

郭子堦藉此勉勵同學，在追尋夢想的道路上難免會遇到外界的批評與質疑，最重要是相信自己的能力，堅定不移地向目標邁進。席間他又分享了一則球場趣事，笑言昔日效力傑志的隊友李毅凱，曾是他最不想面對的強大對手，全因對方擁有出眾的左腳技術，如今兩人能夠在東區足球會並肩作戰，讓他感到相當高興，這番亦敵亦友的感悟讓同學們聽得津津有味。

活動師生球員大合照。(校方提供圖片)

球員代表合照。(校方提供圖片)

球員與東華三院李東海小學校長盧震河合照。(校方提供圖片)

球員輸掉友誼賽後接受懲罰做掌上壓。(校方提供圖片)

越級挑戰港超實力 「4對10」友誼賽掀全場高潮

隨後的技術交流環節將全日氣氛推向頂峰，一眾港超球員與學生移師至地下運動場，上演了一場別出心裁的「4對10」友誼賽。雖然小學生在人數上佔有絕對優勢，但面對職業球員默契十足的走位與精湛細膩的腳法，依然是一場極具挑戰性的越級比拚。

球場上雙方互有攻守，球員們的專業功架令在場觀賽的家長與師生目不暇給，歡呼聲此起彼落。在激烈而歡樂的賽事中，隊中身材最高大、司職中堅的外援球員施素高亦不忘藉機為小球員打氣。他以自身的競技經驗勉勵同學，無論在球場上還是生活中遇到多大的困難與落後，都要秉持「永不放棄（Never Give Up）」的精神，積極勇敢地向前邁進。

學生踴躍邀請球員簽名。(校方提供圖片)

港超球員與學生熱身活動。(校方提供圖片)

家校合作促成美事 校長盼拓寬學生眼界提升幸福感

是次「港超球星走訪校園」活動得以順利舉行，實賴家校之間的緊密協作。東華三院李東海小學校長盧震河在活動上致辭時，特別感謝家長教師會的積極牽頭與籌劃。盧校長強調，校方一直深信體育能有效提升學生的校園幸福感，因此極為重視學生的多元能力發展。他透露，學校近年積極投放資源推廣足球運動，部分表現優異的校隊成員，甚至曾獲安排遠赴西班牙及日本等足球強國參與比賽與交流，藉此拓寬國際視野。盧校長寄語一眾小球員，期望他們能透過是次難能可貴的機會，從職業運動員身上汲取養分，不僅學習頂尖的足球技巧，更要將球員在逆境中保持堅毅、自律求進的態度，應用於日常的學業與生活之中。

東華三院李東海小學校長盧震河在活動上致辭時，特別感謝家長教師會的積極牽頭與籌劃。(校方提供圖片)

東華三院李東海小學校長盧震河（左）頒紀念品。(校方提供圖片)

（內容由東華三院李東海小學提供）

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