校園天地｜從機場歡呼到"Yes, I did it!"芬蘭STEAM自主學習之旅

從機場歡呼到「Yes, I did it!」——讓孩子自信蛻變的芬蘭STEAM自主學習之旅。 這趟芬蘭 STEAM 學習之旅，從香港機場的歡呼聲中起航。伍季明的孩子們背著書包，眼裡閃爍着對未知世界的好奇，心中滿載着探索的勇氣！（內容由寶血會伍季明紀念學校提供）



充滿好奇心的寶「季」人，出發到芬蘭了！（寶血會伍季明紀念學校提供）

走進芬蘭小學課堂，孩子們直接與當地學生並肩學習 。雖然兩地文化不同，但透過芬蘭語、英語及簡單的肢體語言，彼此很快就打破了隔閡。在共同解難、一起尋找答案的互動中，孩子們不僅消除了面對外語的羞怯，更在流暢的溝通中建立起強大的個人自信。在陽光灑落的午餐與離別時的輕輕擁抱中，他們體驗到跨越地球兩端的珍貴友誼，真正學會了尊重文化差異 。

My new Finnish friends!!（寶血會伍季明紀念學校提供）

在赫瑞卡科學中心（Heureka），這個巨大的「腦力競技場」點燃了大家的探究精神 。學員們眼睛閃閃發亮，在互動展區中積極動手做實驗，經歷無數次的探索、嘗試與修正 。這種「邊玩邊學」的難忘經歷，讓他們明白自主探究的樂趣，從中建構出受用一生的知識，逐步成長為樂於追尋真理的終身學習者。

反思生命，在循環利用中心上課，學習如何更愛地球媽媽。（寶血會伍季明紀念學校提供）

隨後的在地編程工作坊，更讓孩子們嚐到了滿滿的成功感。在資深編程工程師的指導下，學員們化身為「創造者」，在遊戲和動畫創作中盡情揮灑邏輯思維與創造力。當親手設計的角色成功運作時，教室裡此起彼落的「Yes, I did it!」歡呼聲，正是他們突破自我、收穫成就感的最美實證。

除了科技，文化與大自然的洗禮同樣震撼著孩子們的心靈。在岩石教堂的寧靜光影下，大家學會了用心感受世界；在木棧道觀鳥區聆聽自然，在REDI循環利用中心反思永續生活。從玻璃工廠的百年工藝到Oodi圖書館的斜陽閱讀，孩子們深刻體會到大自然與社會就是最好的導師。

跨越地球兩端的珍貴友誼。（寶血會伍季明紀念學校提供）

經此一役，孩子們在心態上有了深刻的蛻變。他們不再局限於課本上的標準答案，而是學會了從多角度觀察世界，並將「敢於試錯」的堅韌內化為成長的養分。回港後，同學們紛紛主動規劃未來的學習藍圖：有人決心在日常中實踐北歐的環保減碳生活，有人則在自主學習小組中，提倡將芬蘭學到的編程與探究精神應用到校內的專題研習題目中。他們開始懂得主動搜集全球資訊，把視野投向更廣闊的國際舞台，將這份世界觀轉化為持續探索的動力。

芬蘭編程證書，記錄了孩子們滿滿的學習動力。（寶血會伍季明紀念學校提供）

這段芬蘭遊學旅程帶給孩子的，不僅是走得有多遠，而是看待世界的眼光有多深。這份跨越國界的感動，已化為他們心中最堅實的力量，引領伍季明的孩子們在未來的人生路上，綻放出最獨立自信的光芒。

（內容由寶血會伍季明紀念學校提供）

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