全港學界中國象棋大賽逾250學生參賽　首設特殊教育組推廣國粹

中國象棋講求策略與邏輯思維，亦是傳承中華文化的重要載體。第三屆「九龍總商會盃全港學界中國象棋比賽」早前舉行，吸引全港逾80所學校、超過250名學生參賽，讓不同年齡及背景的學生切磋棋藝，累積比賽經驗。今年賽事更首次增設特殊教育組，讓特殊學校學生亦有機會展現棋藝，推動中國象棋在校園普及。



第三屆「九龍總商會盃全港學界中國象棋比賽」早前舉行，吸引超過250名學生參賽。

賽事於10月中在九龍總商會大樓舉行，活動邀請象棋特級大師、共創明「Teen」計劃星級導師周世傑出席，舉辦星級導師分享會，向計劃學員分享個人經歷，鼓勵年輕人積極面對人生挑戰。周世傑其後更親自參與「一對四十」車輪戰，與學員進行棋藝交流，讓他們近距離感受象棋高手的思考策略，從中培養對中國象棋的興趣。

大會邀請立法會議員梁子穎擔任主禮嘉賓，他勉勵參賽學生積極投入比賽，並向得獎隊伍頒發獎項。（資料圖片/黃寶瑩攝）

首設特殊教育組 讓不同學生展現棋藝

今屆賽事另一焦點，是首次增設特殊教育組，邀請特殊學校學生參與，讓不同學習需要的學生均有機會在棋盤上發揮所長，透過比賽建立自信，亦進一步擴闊中國象棋在學界的參與層面。

主辦方期望透過舉辦學界象棋比賽，為學生提供交流平台，讓他們在對弈過程中鍛鍊思考能力、累積實戰經驗，同時藉中國象棋這項傳統文化活動，讓年輕一代認識及傳承中華文化。

荃灣官立中學奪冠

中學組方面，冠軍由荃灣官立中學奪得，亞軍為筲箕灣官立中學，季軍則為順德聯誼總會李兆基中學。

高小組冠軍為天主教佑華小學，聖公會聖紀文小學及播道書院分別獲亞軍及季軍；初小組方面，聖公會靈愛小學奪冠，天主教佑華小學及聖公會聖紀文小學分別獲得亞軍及季軍。

特殊教育組冠軍由道慈佛社楊日霖紀念學校奪得，亞軍及季軍分別為三水同鄉會劉本章學校及沙田公立學校。