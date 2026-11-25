深水埗瑪利諾神父教會學校（小學部）（下稱瑪神小）本學年（26/27）迎來新校長馮家俊，帶領創立於1957年的學校邁向創校70周年。外界對於瑪神小的印象多是學生學術表現優秀，但馮家俊校長直言學校重視學生成績之餘，其實更鼓勵學生作多元發展，透過課外技能和興趣，從而認識自己的優點及長處。



馮校長指出，學校為了減輕學生的競爭壓力及避免自我標籤，始終堅持混合編班不設精英班；在此理念下，畢業生升中表現依然突出，維持逾八成學生升讀英文中學及直資中學。他又希望學生能夠有同理心，理解他人之餘，亦認識自己的優點及長處，人生路上即使遇上成功與失敗都可以坦然面對。



瑪利諾神父教會學校（小學部）本學年（26/27）迎來新校長馮家俊。（鄧倩螢攝）

辦團因石硤尾大火走入社區 學校祖孫三代校友傳承

問到瑪神小的特色，馮校長就由70年前說起。當時正值1950年代，石硤尾大火後，大批居民失去家園，來自美國的天主教修會瑪利諾神父會就走進災區，為居民提供援助，除了向有需要的家庭派發食物，亦創立瑪神小，讓區內兒童有機會接受教育，見證學校辦團扶危濟困的精神。

馮校長表示，這段歷史令不少區內居民對學校有深厚感情，特別是部份家長當年亦曾受修會幫助，加上學校設有直屬中學，故希望子女入讀學校，更有家庭三代均為校友。他又提到，不少校友事業有成後仍會回到母校，為師弟師妹提供支援，反映學校與社區間有深厚情誼，校友亦對學校有很強的歸屬感。

馮家俊校長於小息期間走出校長室，學生看見馮校長便蜂擁而至，要與校長談天。（鄧倩螢攝）

馮家俊校長說瑪神小的女裝校服亦是一大特色，以本地傳統女性服裝為設計風格、下身穿長褲而非裙子，在教育大學編寫的《校服歲月：圖說香港校服史》中亦有紀錄。有校友曾向馮校長反映，絕對不能更改學校的校服設計。（鄧倩螢攝）

4年前，由於修會神父年事已高，學校交由天主教區繼續營運，但辦學精神不變。馮校長強調，雙方同樣抱持天主教辦學理念，而教區在原有基礎上提供更多資源及教師培訓支援，透過不同學校之間的合作，推動學校持續發展。

不設精英班減學生壓力 重視學術兼顧多元發展

談及辦學理念，馮校長指瑪神小一大特色是不設精英班。他解釋，精英班雖然有助集中資源提升部分學生成績，但亦可能令學生自我標籤，形成壓力，影響精神健康。相反，混合編班讓不同能力的學生一起學習，即使學生能力稍遜亦不會因被分班而感到被邊緣化，反而能保持學習動機。

馮家俊校長希望學生在學習知識以外，亦能認識自己的優點，發掘個人潛能。（鄧倩螢攝）

他補充指，瑪神小學生學術水平相近，學習差異不大，教師透過不同教學法及支援，可以收窄差距。學校在不設精英班的情況下，學生升中表現理想，例如去年有八成學生獲派英文中學或入讀直資學校。

馮校長提到，瑪神小的家長及學生普遍都重視學業，學校同樣認為學術相當重要，但同時鼓勵學生多元發展，發掘課堂以外的興趣、學習課本以外的技能。他指學校設有足球隊、棒球隊及其他體育項目，亦有話劇、辯論等活動，最近舉行的第20屆愛知·名古屋亞運會更有不少港隊運動員是瑪神小校友，包括女子足球馮雪雯、棒球隊馮安生、田徑短跑梁筠宜及乒乓球陳顥樺。

瑪神小與深水埗海麗邨相鄰，校舍面積以市區地段而言算是寬敞，亦足夠容納多項體育設施。（鄧倩螢攝）

他特別指出，運動是學校強項之一，現時使用的校舍有大量體育設施，包括跑道、兩個半場籃球場、一個全場籃球場及七人足球場等，有蓋操場更可以配合使用不同體育設施，讓學生有豐富的機會參與體育活動。透過不同活動，學生除了發掘個人興趣，亦能學習溝通、團隊合作及堅毅精神。

建立「自我同理心」 接納不完美方能堅毅抗逆

作為新任校長，馮校長亦有新的想法想帶入學校，其中之一就是讓學生建立同理心。他指同理心不只是理解別人的感受，也包括理解及接納自己。「我要愛自己、明白自己，知道自己的優點，同時接受自己的缺點，才會成長。」他期望學生懂得欣賞自己及別人，即使面對不完美，亦能找到再次站起來的力量。

馮校長期望學生培養同理心，學會理解和接納自己及他人的不同。（鄧倩螢攝）

學生在成長過程中難免遇上挫折，尤其當自己、家長及老師的期望與現實出現落差時，容易產生失落感。他坦言自己任職教師逾30年，仍然在人生的跑道上不斷學習，因此希望學生明白，人生是一場馬拉松，一時的成敗並不代表全部。

馮校長認為，與其著眼於學生的成績及不足，不如多發掘他們的優點、多讚賞，讓學生認識自己的強項，建立自信。他說學生遇上挫敗時，只會問學生有否盡力，有盡力就已經足夠，亦鼓勵他們不要與別人比較，而是與過去的自己比較，只要比上一次有所進步，已是一種成就。即使失敗，也不代表要否定自己，而是應該從中檢討，思考如何做得更好。

與社企、嘉道理農場合作 配合學校歷史增社會服務學習

馮校長表示，學校將會與社會企業及嘉道理農場合作，其中前者將為學生提供社會服務學習機會。（鄧倩螢攝）

在延續瑪利諾神父會服務社群的精神方面，馮校長亦計劃為學生引入更多社會服務學習機會。他表示，目前正與一間社會企業商討合作，初步構思推行義工領袖計劃，讓學生走進社區參與服務，並進一步認識基層居民的生活及需要。更進一步可以在社企的指導下，由學生嘗試為社區構思解決方案。他認為，社會服務學習可以讓學生認識社區的實際需要，而非憑自行判斷別人需要甚麼，從中培養關懷他人及承擔社會責任的態度。

瑪神小校舍設有溫室（上圖後方），旁邊的特別室將改建為科學室，配合推展科學科教學。學校將與嘉道理農場合作，開展種植課程，讓學生在校舍都可以觀察到大自然，幫助學習科學知識。（鄧倩螢攝）

瑪神小亦設有天台花園，馮校長將利用過去在西貢學校任職的經驗，嘗試在瑪神小「引蝴」，讓學生在學校也可以感受到大自然。（鄧倩螢攝）

此外，學校亦計劃與嘉道理農場合作，開展種植課程，並將翻新特別室作為科學實驗室，配合旁邊的溫室及天台花園，讓學生有更多實踐機會。馮校長亦希望利用過去在西貢學校任職的經驗，在校園種植合適植物吸引蝴蝶，讓學生可以在校內近距離觀察昆蟲及自然生態，將科學知識與生活結合。

AI時代育才 累積底蘊勝工具運用

馮校長擁有資訊科技教育背景，曾參與香港不同階段的資訊科技教育發展。他認為，科技教育不應只着重添置設備及運用工具，學生亦需要建立資訊素養，懂得判斷及善用科技。

他經常會反問學生「讀書是為了甚麼」，認為學習最重要是累積知識。尤其在生成式AI日益普及的年代，學生若缺乏基本知識及常識，便難以辨別AI提供的資訊是否真確，更遑論判斷及有效運用相關工具，突顯學習基礎知識的重要性。

訪問期間，記者與馮校長在校園內不同地方拍照，剛好遇上正在上體育課的學生，並在後方「攝鏡」。馮校長見狀就乾脆邀請數位學生一起拍照，不料獲邀學生立即叫來半班同學一起合照，讓記者深深感受到瑪神小學生的活潑及趣緻。（鄧倩螢攝）

他又認為，溝通是21世紀學生最需要具備的能力，不論是面對面交流、透過數碼媒介協作，甚至向AI下達指令，都需要清晰的思維及表達能力。若學生未能清楚表達自己的需要，即使使用AI工具，亦難以獲得理想答案。他認為，溝通技巧不能單靠課堂教授，學生需要透過體育及不同活動，學習與人合作、建立關係及面對失敗。

馮校長期望，學生在六年小學生活中，除了建立扎實的學術基礎，亦能培養同理心、感恩及關愛他人的價值觀。他強調，科技始終只是工具，學校在推動創新教育的同時，更重要是培育學生的人格及品德，讓他們具備面對未來挑戰的能力。