Uber司機是爸爸！1原因事前不知　港女爽做乘客　網民：call U爸

有家人做公共交通工具司機是什麼感覺？最近1名女子在社交平台發文分享趣事，表示日前其公司幫忙電召Uber，不料等到接載的車輛到場，她一上車才驚覺司機是自己的爸爸，讓她不禁直呼「喺香港Call Uber Call到老豆嘅機率有幾多？我做到了」，又指自己甫上車就不禁大笑。樓主的有趣經歷讓網民紛紛留言，也有遇過相似經歷的網民分享經驗，「我試過同兩個朋友上的士，之後發覺個司機喺倒後鏡不停望住我，原來我姑丈」。



樓主日前準備乘坐Uber，未料上車後竟發現司機是自己的爸爸，讓她當場爆笑。（Threads@yatyuet._圖片）

公司幫忙召Uber 女子上車驚覺司機是爸爸

樓主在社交平台Threads上發文，表示自己日前準備乘坐Uber，未料上車後竟發現司機是自己的爸爸，讓她當場爆笑，在文中笑言「喺香港Call Uber Call到老豆嘅機率有幾多？我做到了，一上車笑到X街」。

其後樓主又留言補充，表示由於是公司幫忙預約Uber，因此她無法自行取消「訂單」，加上是公司支付車資，故她照樣乘坐「司機爸爸」的車到目的地，並透露爸爸本已準備下班，在前往加油站的路上「順便接多單」，怎料就接到女兒的訂單。

網民爆笑：真係call U爸

帖文一出，不少網民紛紛留言熱議，笑稱「呢真係call U爸」、「阿女做乜唔坐阿爸隔籬，坐後座啊？」、「唔好服務記住畀一星」，有人則直呼自己也有相同經歷，「我試過！返工call唔到Uber，好趕咁跑出去截車，點知截到爸爸，一上車一齊笑到講唔到嘢，後尾佢話做啲囡生意即係冇錢收，返工好唔想見到我」。

