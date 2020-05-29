【麩質敏感】肚瀉脹氣麩質不耐症13症狀　會致腸炎皮炎要戒麵包？

無麩質飲食（Gluten-free diet）近年相當流行，不少人把它當作是減肥餐單，其實，這種飲食方式是針對麩質不耐症，即是乳糜瀉患者而設計，如果你不確定自己是否有麩質不耐症，可以參考以下的常見徵狀。

現時市面上有不少無麩質產品，令麩質不耐症患者有多一個選擇。（FB@Green Common）

麩質（Gluten）是一種存在於小麥、大麥、黑麥，以至麥芽的蛋白質，生活中常見的麥製食品，如麵包、蛋糕、意粉、餅乾、薄餅、穀物棒等都含有麩質。

麩質不耐症是一種自身免疫性疾病，患者對麩質有不良反應，如肚脹及腹瀉，當中乳糜瀉是麩質不耐症中最嚴重的徵狀，這種自體免疫疾病或引致消化系統受損。

麩質不耐症可引起不同的徵狀，而且許多徵狀與消化無關，大家未必聯想到與此症有關。

以下是麩質不耐症的13個常見徵狀。（按圖了解）

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1.【脹氣】

腹脹是麩質不耐症的最常見徵狀之一，患者進食後容易感覺腹部腫脹或充滿氣體，非常不舒服。

2. 【腹瀉、便秘】

麩質不耐症患者通常會出現腹瀉或便秘，他們的糞便也可能發白和有臭味。

偶爾出現腹瀉和便秘是正常現象，如果經常發生便要留意。超過50％的對麩質敏感的人經常腹瀉，大約25％的人出現便秘。而患有乳糜瀉的人在食用麩質後更有機會導致小腸發炎，這會損壞腸壁，導致營養吸收不良以及頻繁的腹瀉或便秘。

由於營養吸收不良，患有腹腔疾病的人糞便可能會發白和發臭，而頻繁的腹瀉可能會引起其他健康問題，例如電解質損失、脫水和疲勞。

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3. 【腹痛】

腹痛是不少疾病的病徵，亦是麩質不耐症的最常見徵狀。有研究指，多達83％的麩質不耐症患者會出現腹痛和不適。

4. 【頭痛】

在香港，每十人當中，便有一人受不同程度的頭痛困擾，情況相當普遍。有趣的是，研究表明，麩質不耐的人比其他人更容易出現偏頭痛。如果你經常頭痛或偏頭痛而沒有任何明顯原因，那麼可能是對麩質不耐。

5. 【疲倦】

麩質不耐的人非常容易疲勞，尤其是在吃了含麩質的食物後。研究表明，有60％至82％不耐麩質的人通常會感到疲倦。此外，麩質不耐症也會引起缺鐵性貧血，進而引起更多的疲勞和精力不足的問題。

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6. 【皮膚問題】

麩質不耐症也會影響皮膚，例如小麥、黑麥和大麥產物內的穀蛋白促使免疫系統攻擊皮膚引起皰疹樣皮炎。患者身體各部出現小的、瘙癢性水皰和風團樣皮疹，無麩質飲食可以改善相關情況。所有皰疹樣皮炎患者都對麩質敏感，但是不到10％的患者會經歷腹腔疾病的消化系統徵狀。

此外，有研究指出，牛皮癬、斑禿和慢性蕁麻疹也可以靠無麩質飲食改善情況。

7. 【抑鬱】

與健康的人相比，麩質不耐症的人似乎更容易有抑鬱症。有些研究指，過量的穀蛋白會令血清素水平異常，導致情緒低落。另外，麩質有可能引起腸道菌群的變化，有害細菌的數量增加和有益細菌的數量減少，可能會影響中樞神經系統，從而增加患抑鬱症的風險。

8. 【體重下降】

無法解釋的體重下降是麩質不耐症的徵兆。在一項針對腹腔疾病患者的研究中，三分之二的人在確診前六個月內體重減輕，原因可能是多種消化系統徵狀以及營養不良所致。

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9. 【缺鐵性貧血】

缺鐵性貧血是世界上最常見的營養缺乏症之一，缺鐵會導致低血容量、疲勞、呼吸急促、頭暈、頭痛、面色蒼白和虛弱等徵狀。麩質不耐症有機會令小腸營養吸收不良，減少吸收食物中的鐵質。

10. 【自體免疫性疾病】

乳糜瀉是一種自體免疫性疾病，患者食用麩質後會導致免疫系統攻擊消化道。患有自體免疫性疾病的人會更容易患其他自體免疫性疾病，例如甲狀腺疾病。

11. 【關節和肌肉痛】

有理論認為，麩質不耐症的人具有遺傳決定的過度敏感或過度興奮的神經系統，因此，他們可能具有較低的臨界值來激活導致肌肉和關節疼痛的感覺神經元。此外，麩質不耐症的人進食麩質產品後可能會引起發炎，導致關節和肌肉疼痛。

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12. 【腿或手臂麻痺】

麩質不耐症另一個令人驚訝的徵狀是腿或手臂麻痺或刺痛。這種情況在患有糖尿病和維生素B12缺乏症的人中很常見，也可能是由中毒和消耗酒精引起。雖然確切的原因尚不清楚，但有些人認為此徵狀與某些與麩質不耐症相關的抗體有關。

13. 【健忘】

麩質不耐症患者可能會出現「腦霧」，即是出現思維困難、精神疲勞和健忘等徵狀，影響多達40％不耐症麩質的人。此徵狀可能是由於對麩質中某些抗體的反應引起的，但確切原因尚不清楚。

麩質不耐症有許多徵狀，上面列出的徵狀可能也有其他解釋，但是，如果你經常在沒有明顯原因下經歷其中的一些情況，那麼可能是與飲食中的麩質有關。在這種情況下，你應該諮詢醫生或嘗試從飲食中暫時去除麩質，看看情況有沒有改善。

（資料來源：healthline）

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