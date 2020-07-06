【每日3分鐘】防血管老化只需2個簡單動作！身體前屈即測血管年齡

中風、心臟病、高血壓、糖尿病等等的出現都與血管老化息息相關！常吃快餐、多油高鹽食物是老化的「黑手」？台灣TVBS頻道節目《健康2.0》和Viu TV外購節目《健康日記》其中一集便提到檢測血管年齡的測試，不如就測試你的血管是否符合你的實際年齡，以及學習「逆齡」的秘訣！

血管使血液有效循環，把細胞必須的氧氣與營養送達體內各處，將人體不需要的二氧化碳和代謝廢物排出體外。反之，血管老化會令全身的器官功能變差，容易引起眼中風、腦中風、高血壓、心臟病、心肌梗塞及糖尿病等等。

血管老化可令全身的器官功能變差，容易引起各種疾病。（kellysikkema/unsplash）

記憶力衰退和怕冷 血管老化是元兇？

《健康2.0》節目中，心臟科專科醫生林承箕指，臨床上曾遇到有些血管年齡比真實年齡大很多的個案，約30歲的病患覺得記憶力開始衰退、腦脹、後腦杓緊、怕冷、走路會喘。

檢測你的血管年齡

綜合台灣TVBS頻道節目《健康2.0》和Viu TV外購節目《健康日記》，分別提出1分鐘快問快答、面相及前屈動作檢測血管年齡。

1分鐘快問快答

《健康2.0》節目中引述《日本血管權威教你柔軟血管，遠離心肌梗塞》中的一個自我檢測表，教大家做一個快問快答，評估你的血管年齡： （按圖）

+ 13 + 12 + 11

面相看血管年齡

節目提到，如有以下5個面部特徵，暗示你的血管可能已開始老化！

1. 禿頭

2. 眼瞼、黑眼球下眼白血絲多或小紅點、眼皮肉芽

3. 山根處出現橫紋

4. 耳垂有裂痕

5. 脖子皮膚黑、摸起來粗糙、一顆一顆似的 （由於血糖過高、令胰島素刺激局部皮膚的黑色素沉澱）

前屈動作檢測

除此之外，《健康日記》當中一集提到，做「前屈」動作便可大概推測血管年齡。節目找來4位參加者測試「前屈」動作，對比身體柔軟和僵硬的人，結果顯示不論任何年齡層，身體愈僵硬的人其血管年齡愈大。

身體愈僵硬的人其血管年齡愈大（Viu TV外購節目《健康日記》截圖）

測試：大家可將雙腳併攏，屈曲背部，向下方伸展，嘗試以手指或手掌碰地面

由於大部分身體僵硬的人士，他們很少活動和運動，所以血液流動的速度就會變慢。久而久之，血管的柔軟度便會消失，然後逐漸趨向老化。

香港人愛食快餐，快餐嚴重影響血管健康！（deiscribe/unsplash）

運動不足、快餐加速血管老化

血管老化的主要原因是運動不足、飲食不規律、吃快餐、壓力大。由於壓力會令血管收縮，從而令血壓上升，破壞血管內皮細胞。為了修復受損的地方，那個位置會變硬，如此重複下去，就算膽固醇不高，血管亦會慢慢變硬，破壞血管健康。

血管逆齡法

一. 【減壓】

高澤醫生提到，有壓力時早點睡覺對紓緩壓力有一定幫助。睡覺時，副交感神經就會運作，令血管擴張，放鬆身體。其次的減壓方法便是大笑，笑可釋放乙醯膽鹼，令血管擴張。

二. 【簡易運動增加一氧化氮】

增加血管NO（一氧化氮）是有效令血管回復年輕的方法。NO是血管內皮細胞產生的物質，當血流量增加就會分泌，以舒張和軟化血管，對血管有益。大家可透過簡易運動，促進體內血液流動，血液流動變好後會刺激血管內皮細胞，便會釋放NO，令血管變年輕。

動作１：下身、交叉雙手動作一起做

血液很容易會積聚在下半身，為了令血液可以充分地回到上半身，所以腳跟的上下運動十分重要。

動作1（Viu TV外購節目《健康日記》截錄）

上身部分

1. 交叉雙手，擺個「扮型」的姿勢

2. 然後肩膀和雙手上下活動

下身部分

1. 站好，然後腳跟抬高，再向下

2. 重複這個動作，稱為「泵作用」，就像泵一樣把血液慢慢向上泵

次數：早晚各做10次

動作２：下身、手肘向後動作一起做

動作2（Viu TV外購節目《健康日記》截錄）

上身部分

1. 張開雙手，手肘向後

2. 然後肩膀向上、向下

下身部分

1. 站好，然後腳跟抬高，再向下

2. 重複這個動作，稱為「泵作用」，就像泵一樣把血液慢慢向上泵

次數：早晚各做10次

三. 【注意飲食】

1. 食飯先吃蔬菜

食物纖維首先進入腸道，可以抑制腸道對油脂或對糖分的吸收，更可防止血糖值急升。血糖值急升會分泌胰島素，會傷害血管壁，令NO難以發揮功效。

2. 食洋蔥前放置一段時間

在吃之前30分鐘先將洋蔥切好，然後就這樣放置一段時間，就會產生化學作用，形成烯丙基硫醇之類的物質。這些物質有抑制人體血液凝固的功效，放置一段時間才吃的效果會更佳。

3. 減少吃反式脂肪食物

4. 減少吃糖

5. 少吃加工食品

6. 多吃芥蘭、菠菜等綠葉蔬菜

7. 多選深綠色蔬菜（如油菜、西蘭花）

相關文章：【中風】三高肥胖年輕也中風！手腳痺失平衡是先兆了解中風10件事

【中風】三高肥胖年輕也中風！手腳痺失平衡是先兆了解中風10件事（01製圖）