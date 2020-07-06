【每日3分鐘】防血管老化只需2個簡單動作！身體前屈即測血管年齡

中風、心臟病、高血壓、糖尿病等等的出現都與血管老化息息相關！常吃快餐、多油高鹽食物是老化的「黑手」？台灣TVBS頻道節目《健康2.0》和Viu TV外購節目《健康日記》其中一集便提到檢測血管年齡的測試，不如就測試你的血管是否符合你的實際年齡，以及學習「逆齡」的秘訣！
血管使血液有效循環，把細胞必須的氧氣與營養送達體內各處，將人體不需要的二氧化碳和代謝廢物排出體外。反之，血管老化會令全身的器官功能變差，容易引起眼中風、腦中風、高血壓、心臟病、心肌梗塞及糖尿病等等。
血管老化可令全身的器官功能變差，容易引起各種疾病。（kellysikkema/unsplash）
記憶力衰退和怕冷 血管老化是元兇？
《健康2.0》節目中，心臟科專科醫生林承箕指，臨床上曾遇到有些血管年齡比真實年齡大很多的個案，約30歲的病患覺得記憶力開始衰退、腦脹、後腦杓緊、怕冷、走路會喘。
檢測你的血管年齡
綜合台灣TVBS頻道節目《健康2.0》和Viu TV外購節目《健康日記》，分別提出1分鐘快問快答、面相及前屈動作檢測血管年齡。
1分鐘快問快答
《健康2.0》節目中引述《日本血管權威教你柔軟血管，遠離心肌梗塞》中的一個自我檢測表，教大家做一個快問快答，評估你的血管年齡： （按圖）
面相看血管年齡
節目提到，如有以下5個面部特徵，暗示你的血管可能已開始老化！
1. 禿頭
2. 眼瞼、黑眼球下眼白血絲多或小紅點、眼皮肉芽
3. 山根處出現橫紋
4. 耳垂有裂痕
5. 脖子皮膚黑、摸起來粗糙、一顆一顆似的 （由於血糖過高、令胰島素刺激局部皮膚的黑色素沉澱）
前屈動作檢測
除此之外，《健康日記》當中一集提到，做「前屈」動作便可大概推測血管年齡。節目找來4位參加者測試「前屈」動作，對比身體柔軟和僵硬的人，結果顯示不論任何年齡層，身體愈僵硬的人其血管年齡愈大。
身體愈僵硬的人其血管年齡愈大（Viu TV外購節目《健康日記》截圖）
測試：大家可將雙腳併攏，屈曲背部，向下方伸展，嘗試以手指或手掌碰地面
由於大部分身體僵硬的人士，他們很少活動和運動，所以血液流動的速度就會變慢。久而久之，血管的柔軟度便會消失，然後逐漸趨向老化。
香港人愛食快餐，快餐嚴重影響血管健康！（deiscribe/unsplash）
運動不足、快餐加速血管老化
血管老化的主要原因是運動不足、飲食不規律、吃快餐、壓力大。由於壓力會令血管收縮，從而令血壓上升，破壞血管內皮細胞。為了修復受損的地方，那個位置會變硬，如此重複下去，就算膽固醇不高，血管亦會慢慢變硬，破壞血管健康。
血管逆齡法
一. 【減壓】
高澤醫生提到，有壓力時早點睡覺對紓緩壓力有一定幫助。睡覺時，副交感神經就會運作，令血管擴張，放鬆身體。其次的減壓方法便是大笑，笑可釋放乙醯膽鹼，令血管擴張。
二. 【簡易運動增加一氧化氮】
增加血管NO（一氧化氮）是有效令血管回復年輕的方法。NO是血管內皮細胞產生的物質，當血流量增加就會分泌，以舒張和軟化血管，對血管有益。大家可透過簡易運動，促進體內血液流動，血液流動變好後會刺激血管內皮細胞，便會釋放NO，令血管變年輕。
動作１：下身、交叉雙手動作一起做
血液很容易會積聚在下半身，為了令血液可以充分地回到上半身，所以腳跟的上下運動十分重要。
上身部分
1. 交叉雙手，擺個「扮型」的姿勢
2. 然後肩膀和雙手上下活動
下身部分
1. 站好，然後腳跟抬高，再向下
2. 重複這個動作，稱為「泵作用」，就像泵一樣把血液慢慢向上泵
次數：早晚各做10次
動作２：下身、手肘向後動作一起做
上身部分
1. 張開雙手，手肘向後
2. 然後肩膀向上、向下
下身部分
1. 站好，然後腳跟抬高，再向下
2. 重複這個動作，稱為「泵作用」，就像泵一樣把血液慢慢向上泵
次數：早晚各做10次
三. 【注意飲食】
1. 食飯先吃蔬菜
食物纖維首先進入腸道，可以抑制腸道對油脂或對糖分的吸收，更可防止血糖值急升。血糖值急升會分泌胰島素，會傷害血管壁，令NO難以發揮功效。
2. 食洋蔥前放置一段時間
在吃之前30分鐘先將洋蔥切好，然後就這樣放置一段時間，就會產生化學作用，形成烯丙基硫醇之類的物質。這些物質有抑制人體血液凝固的功效，放置一段時間才吃的效果會更佳。
3. 減少吃反式脂肪食物
4. 減少吃糖
5. 少吃加工食品
6. 多吃芥蘭、菠菜等綠葉蔬菜
7. 多選深綠色蔬菜（如油菜、西蘭花）
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