消委會罐頭魚｜鷹金錢豆豉鯪魚滿分　沙甸魚全含污染物點揀3貼士

撰文： 林洋 最後更新日期： 2021-03-27 03:19

疫情雖有放緩迹象，但罐頭早已成為不少人在家抗疫的恩物。消費者委員會早前檢測了市面上46款罐頭魚樣本，發現全部樣本均檢出金屬污染物，當中逾2成更含有致癌物，但罐頭魚的營養是否真的不及鮮魚？

部分消委會測試罐頭魚總評分（按圖）:

+ 4 + 4 + 4

沙甸魚全部樣本含金屬污染物

在消委會是次檢測中，全部樣本均驗出金屬污染物，有12款更驗出致癌物多氯聯苯。其中沙甸魚樣本的污染程度較嚴重，9成樣本均驗出金屬污染物鎘，當中2款更超出本港即將實施的《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》對魚類所設的上限。消委會稱，若攝取過量鎘可致腎功能障礙。

按圖看鎘及無機砷含量最高樣本：

+ 2 + 2 + 2

沙甸魚鎘含量最高樣本：

「金龍牌」XO醬沙甸魚：鎘含量0.11毫克（標準上限每公斤0.1毫克）

「三角嘜」茄汁沙甸魚：鎘含量0.13毫克（標準上限每公斤0.1毫克）

此外，逾7成沙甸魚及逾1成吞拿魚樣本，檢出無機砷（inorganic arsenic），人體若長期攝入，可致神經和心血管疾病。

無機砷含量最高樣本：

沙甸魚罐頭： Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10：無機砷含量每公斤0.08毫克（標準上限每公斤0.1毫克）

沙甸魚罐頭：紅圈牌辣椒沙甸：無機砷含量每公斤0.08毫克（標準上限每公斤0.1毫克）

沙甸魚罐頭：老人牌日式照燒汁沙甸魚 無機砷含量每公斤0.08毫克（標準上限每公斤0.1毫克）

吞拿魚罐頭：Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil 無機砷含量每公斤0.09毫克（標準上限每公斤0.1毫克）

「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚鈉含量最高

鈉含量方面，46個樣本當中，有12個樣本達到食安中心訂定的「高鈉」水平（每100克超過600毫克鈉），其中「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚的鈉含量最高，一罐的鈉含量達880毫克，已超過世衞建議成年人每天攝取鈉上限（2,200毫克）的4成。

「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚鈉含量最高，若整罐食用攝入的鈉含量已達880毫克。（資料圖片）

罐頭魚一定無益？

雖然是次檢測中，大部分的罐頭魚都有金屬污染物或致癌物，但同樣也發現當中仍含豐富的蛋白質，其中沙甸魚的奧米加-3脂肪酸含量最高，鈣質含量則以鯪魚和沙甸魚含量較高。罐頭魚的營養價值甚至可媲美鮮魚。

揀罐頭魚有什麼貼士？

+ 4 + 4 + 4

1. 揀細魚比大魚好 水銀含量較低

一般大魚或深海魚較容易含有水銀，但罐頭魚最好揀最細小的魚，則由於魚的水銀含量與體型成正比，水銀含量相對大魚會較低。

2. 連骨魚較魚肉碎有更多鈣質

魚骨蘊含豐富鈣質，但經罐頭加工後，魚骨變軟，較易讓人食用及吸收，能攝取更多的鈣質，揀有魚骨的罐頭魚，比起只有魚肉或魚碎含較豐富鈣質。

3. 油浸方法保留更多奧米加-3

若罐頭魚是以油浸方法處理，可保留魚肉中更多的奧米加-3，如罐頭三文魚或沙甸魚，對胎兒的腦部成長及成年人的心血管健康有良好影響。

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資料來源：《紐約時報》