【決明子茶】清肝明目通宿便降膽固醇　5食療做多一個步驟減寒涼

決明子清肝明目、潤腸通便，更可降血壓、降血脂，十分適合都市人飲用。決明子搭配不同的食材，所發揮的功效亦有所不同。上班族、肥胖人士，甚至是三高人士都適合飲用。選購決明子要注意什麼？什麼時候不能飲用？又可配搭什麼藥材？

決明子功效

決明子除了有助通便外，其實也可降膽固醇。出外飲食難免較為肥膩，大時大節更可能會食滯，不妨沖泡決明子茶！下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家解答有關決明子的疑問：

決明子茶潤腸通便，清肝明目，適合經常使用電腦和手機的人士飲用。（VCG）

決明子又名草決明，性微寒，味甘苦、鹹；主要有以下功效（按圖👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

1）清肝明目

決明子歸肝、腎及大腸經，具有清肝明目的功效，並可有助益腎精。肝火盛可能會導致頭痛、血壓升高等問題外；由於肝開竅於目，所以也可能導致眼乾、疼痛、紅筋等問題。

▼ 8大肝火盛症狀（按圖👇👇👇）：

+ 21 + 21 + 21

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決明子茶其清肝明目作用，特別適合日常經常用電腦、電話，或長時間煲劇的人。

2）潤腸通便

決明子茶性質涼，適合腸燥便秘的人士飲用。減肥的人士可能會減少食量，而令排便量有所減少，可能出現便秘問題。此時飲用決明子茶，可有助排清宿便，而相比一般通便藥的副作用也較低。

3）降膽固醇

決明子可有助抑制腸道吸收膽固醇，令膽固醇濃度降低， 並可有助降血脂。動物實驗及臨床應用，都證明決明子可抑制血清膽固醇升高，並抑制形成主動脈粥樣硬化斑塊。

過量飲用或太寒涼

雖然決明子茶功效多，不過因其性質偏寒，如過量飲用，或會出現肢體困倦、精神不振、易感冒、耳鳴、失眠等功效。

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▼ 飲決明子茶有哪些人要注意？（按圖👇👇👇）：

沖決明子茶小貼士

• 選用炒決明子，去除寒性，可白鍋炒至金黃色 • 泡茶飲前也建議可先將決明子稍微敲碎 • 用茶袋包好先沖泡

食療推介

鄧醫師為大家推介以下決明子搭配不同食材的茶飲及食療：

• 山楂決明子茶

功效：消積化滯，清熱通便

▼ 山楂決明子茶做法（按圖👇👇👇）：

• 杞菊決明子茶

功效：清肝降火，滋腎明目

▼ 杞菊決明子茶做法（按圖👇👇👇）：

• 三子潤腸茶

功效：滋陰養肺，潤腸通便

▼ 三子潤腸茶做法（按圖👇👇👇）：

• 決明子無花果蘋果瘦肉湯

功效：健脾潤肺、養陰利咽

▼ 決明子無花果蘋果瘦肉湯做法（按圖👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

• 決明子海帶豆腐湯

功效：清熱平肝、袪濕通便

▼ 決明子海帶豆腐湯（按圖👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

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