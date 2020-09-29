中醫拆解「茶療」迷思 　持續飲用可調理體質、五臟平衡

近年養生風氣盛行，但都市人生活忙碌，即使有意保健養生，也未必能配合到。而且保健的範疇廣泛，有意開始保健的應該如何入手呢？香港註冊中醫師李雲寧認為，保健養生應要隨時隨地不受時間或地方限制的，否則會難於持之以恆。而「茶療」是一種簡單易行的保健方法，可以在日常生活中使用。不同的人可以根據自己體質的特點，選擇適合自己的茶配方，不論在辦公室或是家中都可隨時沖泡飲用，慢慢調理身體。

「茶療」的原理

其實「茶療」與「中藥」一樣，都是建立在中醫理論上。但茶療所使用的材料，主要是可以作為食用的花、香草、果乾；以及一些性質溫和，在日常生活中也常使用的藥材，有時也會用一些茶葉。

茶療主要所使用的材料，是可以作為食用的花、香草及果乾。（圖片：1688）

「中藥」與「茶療」

所謂「苦口良藥」，中藥向來給人口味不佳的感覺，甚至在煎煮的過程中亦有濃烈味道。而茶療有別於口感苦澀的傳統涼茶，在具有特定功效的同時亦考慮到口味問題，以不同的花、香草及其他材料調配出容易入口的味道。而且茶療的材料用量很輕，因此性質溫和，適宜作為日常的養生用途。

「茶療」與「五行」？

「茶療」對都市人來說是一個方便的保健養生方法，但如何選擇適合的「茶療」? 李醫師指出，「茶療」的配方可以根據中醫「五行」的理論進行配搭選擇。在中醫理論中，「五行」其實對應「五臟」，而「五臟」不只是五個器官，而是人體的五個系統，反映各種生理及心理狀態。

五行對應五臟。（圖片：buddha）

「五行」的對應概念

「五行」，即木、火、土、金、水，是一種傳統的哲學概念，在人體對應「五臟」，即肝、心、脾、肺、腎，「五臟」並非簡單指這五個器官，而是由這五臟所代表的人體的五個功能系統，五臟之間亦存在相生相剋的複雜關係。我們要保持人體五行，即五臟之間的平衡狀態，才能保持身體健康。

●木為肝、與春季對應：

中醫有言：「肝木逢春生」，春季乃是肝氣最旺盛之時，肝氣暢達無阻，人體才能保持健康。長期積壓的怒氣及其他負面情緒都會傷害肝臟，導致疏泄失常，更會影響到心、脾、肺、腎這其他四臟，所以需做好調肝、養肝的措施。

●火為心、與夏季對應：

心屬於火，與夏季相應。調心、養心最重要的是「清心」與「強心」雙管齊下，方能達至內部平衡。同時千萬別忽略補腎，一起進行才有協同效果，就是中醫所說的「心腎相交」。

●土為脾、與長夏季節對應：

屬土的時令為潮濕的長夏（即夏秋交接的三伏天時期）及四季的最末，脾屬土，但濕氣過多會傷害脾胃，影響脾臟運作。土系的消化器官出現問題，會阻礙營養的轉化及供給。並且，脾臟功能好才能瘦身美顏。

●金為肺、與秋季對應：

肺臟屬金，在季節上與秋天對應。所以秋季應增強肺的功能、滋養肺臟。同時，秋主收斂及肅殺，萬物開始凋零，容易令人感傷、心情抑鬱，調節上須特別注重情緒，以作平衡。

●水為腎、與冬季對應：

冬天屬於水的季節，而腎與之相應。腎為先天之本，適當補腎有助改善體質，預防衰老。滋養及溫暖腎水，是冬季的最強之道。

因此，在中醫的「五行五臟」理論中，不只能根據個人體質，也可以根據相應的季節去進行保養。

「茶療」可達到日常保健效果嗎？

選擇適合茶療配方，有助日常保健。（圖片：freepik）

每個人的先天體質只是一種傾向，可以靠後天保養來進行調整。因此先天體質較弱的方面，若能在日常生活中好好保養，也能有所改善。而相對於其他中醫保養方法，「茶療」是相對上少限制的選擇。即使是足不出戶或在辨公室亦可以隨時沖泡。因此，如能根據體質特點、季節及五臟情況，配合適當的茶療配方，恆持飲用，可保持五臟功能平衡調暢，令身心健康！

李雲寜醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）