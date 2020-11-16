消委會｜35款乾意粉14款含致癌物日清最多蟲碎　12款冇除害劑清單

消委會對市面35款乾意粉樣本進行測試，結果有23款意粉樣本檢出除害劑，當中14款驗出草甘膦。而草甘膦被國際癌症研究機構列為「可能令人類患癌」2A級別。此外，全部意粉樣本均檢出昆蟲碎片，但目前未有研究指會對人體有害，加上經高溫烹煮可滅大部分細菌，故毋須過分擔心。究竟安全食用意粉，應該點揀？

消委會於2020年4月至5月從超級市場、百貨公司等地方搜集了共35款預先包裝乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉及11款長條形意粉進行測試。

▼23款意粉樣本檢出少量除害劑，當中14款檢出草甘膦：（按圖了解👇👇👇）

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草甘膦（glyphosate）是其中最為廣用的除害劑之一，主要用來殺死雜草。國際癌症研究機構把草甘膦歸類為「可能令人類患癌」（第2A組），而聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織農藥殘留聯合會議則認為通過膳食攝入草甘膦不會為消費者構成致癌風險。

▼12款不含除害劑的意粉：（按圖了解👇👇👇）

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消委會指出，檢出草甘膦的全部樣本，除害劑含量均低於香港《規例》對小麥麵粉、小麥全麥粉或小麥，及歐盟為霜霉威的最高殘餘限量，正常情況下食用，應不會對身體構成影響。當中含量最高的是家樂牌快熟通心粉，草甘膦含量為0.392毫克/公斤。

此外， 全部意粉樣本均檢出昆蟲碎片，225克樣本含4至548昆蟲碎片不等。當中「日清食品」的昆蟲碎片含量最高，225克樣本中含有548枚昆蟲碎片，較美國食品及藥品管理局的行動水平更高。

▼含昆蟲碎片的意粉（按圖了解👇👇👇）

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不過，「日清食品Nissin」的品牌公司指，該款產品特別加入麥麩，並已經將18包同一批的產品送往美國實驗室測試，結果遠低於消委會結果，相信消委會或者將麥麩誤認為是昆蟲碎片，屬於個別事件。

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除了昆蟲碎片外，部分樣本亦檢出其他異物 ，包括粉蟎（a c a r i d）、 毛髮（h a i r）金 屬碎片（metal fragments）塑膠碎片（plastic fragments）囓齒動物毛髮及毛髮碎片（rodent hairs and hairfragments）及昆蟲（whole insects）（包括昆蟲的頭部和附著頭部的昆蟲部分）等。

這些昆蟲碎片或其他異物普遍十分細小，需通過顯微鏡才能清楚看見。目前並未有研究指會對人體有害，加上食用前均經過高溫烹煮，能消滅大部分細菌，消費者不必過於擔心。

▼食用意粉安全貼士（按圖了解👇👇👇）

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