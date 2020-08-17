【消委會】薯片樣本全含致癌物蝦條更高鈉？易患糖尿點食健康啲

新型肺炎疫情持續，在家工作、居家抗疫，少不免會多吃薯片、薯條等零食。消委會近日測試市面上77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等零食樣本，發現大部分都含可致癌物質丙烯酰胺，而且近乎全部預先包裝薯片及薯條樣本屬高脂肪食品，高鈉高脂的食物吃太多會有什麼影響？點揀點食會較健康？

近乎全部預先包裝薯片、薯條樣本屬於高脂肪食品，其中3款樣本的總脂肪含量，比食安中心所訂高脂食物參考水平高出1倍有多。（資料圖片）

消委會測試的77款薯片等零食樣本中，70款含有可致癌物質丙烯酰胺，近乎全部預先包裝薯片及薯條樣本屬高脂肪，當中3款的總脂肪含量更比食安中心的參考水平高出一倍多。蝦片及蝦條、粟米脆片及栗米條、藜麥片的丙烯酰胺及總脂肪含量相對較低，但平均鈉含量較高。

12款脆口零食致癌物超標

丙烯酰胺，是一種有廣泛工業用途的物質，被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。在製造薯片、薯條類產品時，經油炸、烤焗等高溫（高於120°C）程序，就會產生丙烯酰胺。

12款丙烯酰胺含量超標香脆零食排名（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

根據歐盟法規，即食薯條的基準水平為500微克/公斤，預先包裝薯類食品的基準水平為750微克/公斤。

卡樂B紫薯條 高脂超標1倍

根據食安中心的高脂食物參考水平，每100克食物總脂肪含量高於20克，便屬高脂食物，攝取過多脂肪會容易引致超重和肥胖症， 從而增加患心臟病、糖尿病及某幾類癌症的風險。

消委會是次檢出82%（55款）預先包裝香脆零食樣本屬於高脂。當中以預先包裝薯片及薯條類最嚴重，除1款外，全部均屬高脂。

「卡樂B宅卡B」紫薯條（原味）企身袋裝、「759阿信屋」勁脆薯條原味及「日清湖池屋」激辣魔薯香辣味薯片，比高脂標準超出1倍。

高脂零食排名（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

佳之選香辣薯片 總脂肪最高

假設成人每天攝入2,000千卡熱量，按世衞建議，每天攝入上限分別是總脂肪60克（每日總能量攝取量的30％）

「佳之選」香辣薯片的總脂肪最高，整包140克，吃一包便達每天攝入上限71%。「OrionO!Karto」Potato Chips（Chili Chili flavor）其總脂肪含量每100克31.9克，吃一整包（115克）便達每天 上 限61%。

蝦條、粟米條、藜麥片鈉含量較高

此外，預先包裝的蝦片及蝦條、粟米脆片及粟米條，以及藜麥片3類樣本，平均鈉含量較高。

高鈉零食排名（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

高鈉薯片及薯條排名（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

好侍通加利粟米筒 鈉含量最高

根據食安中心的高鈉食物參考水平，每100克食物的鈉含量高於600毫克，便屬於高鈉。世界衛生組織（WHO）建議人均攝取量每天不宜超過2000毫克，即5公克鹽（約一茶匙鹽）。鈉質攝取過量會增加患上高血壓、心血管疾病和腎衰竭的機會。

鈉含量最高樣本是「好侍通加利粟米筒淡鹽味」吃下一整包（75克）相當於每天限量58.5%。另外，吃一整包「Lorenz」Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips」（100克），相當於每天限量45.9%。

6種攝取過量鈉可能出現的症狀（按圖了解）

+ 10 + 9 + 8

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吃太鹹易致糖尿病？

食用過量的鹽分，有可能增加高血壓的發生率。另外，人體內多餘的鈉都是由腎臟排出體外，當人體攝取過量的鹽分，就會增加對腎臟的負擔，容易引發腎臟疾病。

吃得太鹹還會容易罹患糖尿病，鹽分過多會抑制糖尿病患者胰島素的分泌，間接導致胰島素不起作用，胰島素分泌量減少，促使血糖升高。有臨床研究顯示，一個人每天只要比正常食鹽攝入量多出2.5克第2型糖尿病的風險就增加43%。

每天吃超過10克的鹽分時，也會對胃黏膜造成傷害，導致胃部發炎。一項臨床研究發現，喜歡吃重鹹的人，罹患胃癌的風險是一般人的2倍以上。

減鈉小貼士

消委會建議，如買大包裝的香脆零食最好與人分享，如零食已開封但未吃完的，可以用密封食物盒或密實袋儲存，不用一次過吃完。

此外，鉀可幫助身體排出多餘的鈉，如果想避免體內儲存過量的鈉，可多吃含鉀量高的蔬果，如香蕉、橙、菠菜和番茄等。

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按圖看減鈉小貼士：

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