【山楂茶】燒脂降三高中醫推薦5茶療3種人慎飲　別與1種食材同食

山楂茶酸酸甜甜，開胃消滯，是享用大餐前後的飲品好選擇。山楂除了有助消化及燒脂，加強減肥效果外，還可對抗三高，尤其適合高膽固醇的人！山楂更可搭配不同的食材，發揮不同的功效。不過，飲用山楂茶又有什麼要注意呢？什麼人士要慎服？

山楂性微溫，味酸、耳，歸脾、胃、肝經，具行氣散瘀，消積化滯的功效。（VCG）

山楂性微溫，味酸、甘，歸脾、胃、肝經，具行氣散瘀，消積化滯的功效。下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解有關飲用山楂茶要注意的地方：

山楂功效

▼ 山楂有什麼益處？（按圖 👇👇👇）：

• 幫助消化

山楂中有助促進身體分泌胃液，大大提高消化能力、加強燃燒脂肪、消滯解膩，調節腸胃功能，增加食慾。

• 降三高

飲用山楂茶，有助降膽固醇，並可擴張外周血管，具有持久的降壓作用。另外，山楂茶也可抑制膽固醇，降低血脂。山楂茶，可搭配決明子、何首烏等藥材，加強其降低壓效果。

• 活血化瘀

飲山楂茶有活血化瘀的功效，特別適合一些屬於血瘀體質的人士飲用。

山楂茶適合幾時飲?

山楂茶功效多，十分適合有都市病如有三高問題的患者飲用。另外，減肥或大餐後，例如打邊爐或自助餐，都適合飲用山楂茶減脂助消化。

▼ 什麼人適合飲山楂茶？（按圖 👇👇👇）：

山楂茶人人啱飲？

▼雖然山楂茶益處多、味道好，不過飲用山楂茶，有些地方仍需特別留意（按圖 👇👇👇）：

飲用山楂茶，需注意分量，每次食20克以內；假如分量過多，易會引致腸胃問題。另外，建議不要空腹吃山楂及飲用山楂茶，否則會增加胃酸，刺激胃黏膜，胃炎、胃潰瘍等這類患者，飲用山楂，不但不能促進身體健康，反而會加重病情，出現胃脹等情況，並會增加飢餓感，及加重原有的胃痛症狀。

此外，山楂茶，也不宜與人蔘等補藥同時服用。

▼ 什麼入不適合飲山楂茶？（按圖 👇👇👇）

山楂5大茶療

山楂搭配不同的食材，可發揮不同功效，鄧醫師為大家推薦以下5種不同的山楂茶：

▼酸梅湯疏肝和胃，可有助紓緩熱氣、口臭等問題及症狀（按圖 👇👇👇）：

▼秋冬皮膚乾燥，可飲用蘋果山楂雪耳茶滋陰潤燥、美肌養顏（按圖 👇👇👇）：

▼都市人壓力大，適合飲用山楂洛神花茶，有助疏肝理氣，並同時消脂解膩（按圖 👇👇👇）：

▼常有失眠問題，就要飲用山楂杞子玫瑰花茶，助你寧心安神、芬芳解鬱（按圖 👇👇👇）：

▼便秘就要飲山楂決明子茶！尤其在食大餐後，飲番杯茶，就有助你消積化滯、潤腸通便（按圖 👇👇👇）：

以上茶飲僅供參考，如有任何問題，請先諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

相關文章：【杞子水】明目養肝腎減腰膝痛 防皺黑杞子更好4茶療加牛蒡解毒