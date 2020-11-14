【脫髮】減肥大肚狂甩髮可再生？脫髮6原因黑豆首烏3食療髮更壯

脫髮，按正常生理情況下，一般人一天掉50至100根頭髮也屬正常現象，但掉髮本身亦反映身體狀況，不宜掉以輕心。女人脫髮的常見6大原因，你中了哪幾項？女性在產後及懷孕期間有大量脫髮問題，當中的成因是甚麼？多吃哪些食物可護髮，減少脫髮？

脫髮不只男性也是困擾女性的問題，每次洗頭時、吹頭後或輕抓頭髮，手上和地板便滿佈髮絲。註冊中醫師鍾啟福博士解釋︰「正常人頭髮分為靜止、生長、消退三個時期，每天適當掉髮屬自然及正常現象。而女性較常見的脫髮情況有六大原因，其中之一包括過度節食減肥。」

女性脫髮成因主要有6項。（VCG）

女人脫髮6大原因 氣血不足產後狂甩髮

經常過度節食導致年輕女士脫髮現象日趨嚴重，中醫有「髮為血之餘」的說法，節食導致營養不足，令身體氣血不足，頭髮難以生長導致脫髮。此外，頭髮的生長需要很多蛋白質及微量元素，若盲目過度減肥，頭髮缺乏營養，因減肥一日三餐吃蔬果，亦難以有充足的蛋白質及鐵質等供應頭髮毛囊，也是導致脫髮的原因。

按圖了解女性較常見的脫髮6大原因︰

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不少女性在產後及懷孕期間有大量脫髮問題，胡杏兒、陳敏之、章子怡及台灣藝人范瑋琪等女星也曾經歷此種問題，髮量變稀疏，髮線明顯上移，看上去比孕前顯老。

有網民將章子怡孕前及孕後的照片作比對，看到她的髮線有明顯上移的現象。（熊熊看臉@微博）

按圖了解產後及懷孕期脫髮的5大成因︰

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護防脫髮3大食療用木梳頭髮更壯

鍾博士建議維持頭髮健康，在食療、護理、情緒與飲食管理上，女士們可多加留心。食療中以黑豆和製首烏對於保持頭髮健康最有幫助，其次是黑芝麻。黑豆在超市及雜貨店找到，而製首烏可以在藥行購買，兩者在煮法上可簡單處理。

黑豆和製首烏對於保持頭髮健康最有幫助。（VCG）

食療建議一，「烚黑豆」能起補腎烏髮之用，據《本草綱目拾遺》︰「服之能益精補髓，壯力潤肌，發白後黑，久則轉老為少，終其身無病。」

按圖看烚黑豆做法、服法及功效︰

對於氣血不足或產後血虛的婦女，食療建議二，吃製首烏更有益於頭髮。據《本草綱目》：「製首烏，氣溫味苦澀，苦補腎，溫補肝，澀能收斂精氣，能養血益肝，固精益腎，健筋骨，烏髭發，為滋補良藥。不寒不燥，功在地黃、天門冬諸藥之上。」

按圖看製首烏紅棗煲雞蛋糖水做法、服法及功效︰

食療建議三，在平日亦可靠食療輔助，保益頭髮健康，例如黑芝麻。據《中國藥典》記載，黑芝麻能益精血，潤腸燥，具補腎陰功效。

黑芝麻補腎，有助保益頭髮健康。（馮嘉雯攝）

按圖有黑芝麻養髮的3種建議食法︰

另外，在情緒及飲食管理上，應盡量消除壓力，減少焦慮。特別是產後的婦女要學懂放鬆心情，戒煙及酒，飲食要均衡，不可過度節食，不吃辛辣及油膩食物。至於，在梳頭時建議選用木梳代替尼龍梳或膠梳，因為尼龍及膠梳所產生的靜電會給頭髮帶來刺激，拉扯頭髮的機會較高，頭髮較易斷裂。而且，梳齒普遍比較鋒利，會劃傷頭皮造成感染。

用木梳梳頭，按摩頭皮，可促進頭部血液循環，而尼龍梳所產生的靜電，易令頭髮有不良刺激。（VCG）

用木梳梳頭2大好處及方法︰