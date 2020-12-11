方包檢測｜25款方包鈉含量10款超標山崎最高！攝過量易失眠高血壓

方包是不少人的早餐首選，不過，別以為方包吃起來沒什麼味道，便覺很健康，其實可能暗藏高鈉危機。若人體攝取過多的鈉會增加高血壓的風險，或引致心臟病、中風及腎衰竭等疾病。我們於市面隨機挑選了25款共7個品牌的袋裝方包，檢視當中有沒有鈉超標？ 攝影：梁啟敏

本港成年人經食物攝取鈉，逾4成主要來自佐料及醬料；麵包排第4位，佔約6%。（Unsplash/Laura Ockel）

方包鈉含量有多少？

雖然方包吃起來沒什麼味道，惟因為鹽有助麵包發酵及延長保質期，所以製作時會加入不少鹽分。為了減少港人在日常生活中攝取的鈉含量，食物安全中心在去年9月推行「自願減鈉目標」，一共7間麵包生產商（包括英王麵包、蛋撻王、超羣、百佳超市、聖安娜、大班、嘉頓）參加。共50多款預先包裝白方包及麥方包在一年內的鈉含量平均降低3%，由每100克約420毫克減至每100克約400毫克。

方包品牌及種類繁多，我們隨機挑選了25款共7個品牌的麵包，看看它們的鈉含量有多少。以食安中心「自願減鈉目標」訂下的方包鈉含量作為標準排名。最低一款是嘉頓幼麥方包，吃2塊相等於1/5茶匙鹽，最高一款是山崎切皮方包每100克有670毫克鈉，因去了皮吃3-4塊相等於1/3茶匙鹽，佔每日上限3成。

預先包裝的方包每100克鈉含量上限：白方包490毫克；麥方包470毫克

▼較低鈉方包鈉含量排名（按圖 👇👇👇）

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▼較高鈉方包鈉含量排名（按圖 👇👇👇）

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鈉攝取過多增高血壓、中風風險

以上25款方包中，有10款超出該上限，市民進食時要留意，以免攝取過多的鈉。據食物安全中心資料顯示，世界衞生組織建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（略少於一平茶匙鹽/約5克鹽），惟現時國際間對於高鈉食品的定義並無共識，英國國民保健服務處則建議，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。

▼鈉攝取量知多啲！（按圖 👇👇👇）

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逾8成人鈉攝取量過多

據食安中心引述衞生署資料，港人平均每日攝取8.8克鹽，即約3,420 毫克鈉，推斷86.3%的人超出世衞的建議鈉攝取量。本港成年人經食物攝取鈉，逾4成來自佐料及醬料；麵包僅次於香腸、火腿等加工食品，排第4位，約佔6%，當中白方包及麥方包為港人最常進食的麵包種類。

不少人都喜歡「重口味」的飲食，不過「吃重鹹」的後果可以很嚴重。人若攝取過多的鈉可增加高血壓風險，或會引致心臟病、中風及腎衰竭等疾病。我們在飲食中攝取鹽的分量必須小心控制，一旦你攝取過量鈉，你可能會出現以下症狀。

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：減鈉小貼士（按圖 👇👇👇）

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